به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحميد احمدي، ظهر پنجشنبه در جمع نخبگان استان يزد اظهار داشت: جوانان ما در عرصه هاي مختلف از جمله انقلاب اسلامي، دفاع مقدس، دوران سازندگي، توليد، پيشرفت هاي علمي و هسته اي و ... توانمندي هاي بسياري از خود بروز داده اند كه اين توانايي ها بايد تقويت و از آنها استفاده شود.

وي تصريح كرد: معتقديم امور كشور بايد به دست جوانان نخبه، با تجربه و كارآمد، آموزش ديده و متخصص سپرده شود.

مشاور عالي وزير ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: استعدادهاي نابي دايم كه هر كجا مسئولان توانسته ‌اند شرايط و فضاي كار براي آنها ايجاد كنند، شاهد درخشش آنها بوده‌ا يم.

احمدي تاكيد كرد: مسئولان كشور اعتقاد و ايمان دارند كه زمينه را بايد براي حضور جوانان در بخش‌هاي مختلف كشور فراهم كرد هر چند كه دولت با تنگناها و تحريم‌هايي مواجه است.

وي تصريح كرد: باور متقابل بودن ارتباط جوانان بايد بين جوانان و مجموعه‌ هاي مديريتي حاصل شود تا در همه حوزه‌ ها شاهد موفقيت باشيم زيرا معتقديم دولت به تنهايي نمي‌ تواند بار مسائل مختلف و پيچيده را بدون كمك سمن‌ها به دوش بكشد.

موانع موجود بر سر راه سمن ها بي انگيزگي آنها را رقم زده است

مشاور عالي وزير ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: موانعي كه بر سر راه سمن‌ ها وجود داشته باعث كم ‌انگيزگي يا بي‌ انگيزگي آنها شده كه اين موانع بايد هرچه سريعتر از سر راه آنها برداشته شود.

احمدي تاكيد كرد: دولت و وزارت ورزش و جوانان عزم جدي براي فراهم شدن شرايط لازم براي فعاليت سمن‌ها دارند اما براي فعاليت تشكل‌ ها و سازمان ‌هاي مردم نهاد، خلأ قانوني داريم كه اميدواريم با همكاري مجلس و دستگاه‌هاي مختلف بتوانيم اين موانع را از سر راه برداريم.

وي تصريح كرد: كار كشور به سامان نمي‌رسد مگر اينكه كار جوان‌ها را به دست جوان‌هاي باتجربه، نخبه و آموزش ديده بسپاريم و در ساير حوزه‌ها نيز به آنها اعتماد كرده و كارها را به جوانان واگذار كنيم.

معاون فرهنگي و پژوهشي ورزش و جوانان استان يزد ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به دنبال اين است كه سمن‌ها هر چه فعال‌تر باشند و با موانع كمتري فعاليت كنند.

ساختار ورزش و جوانان در حال بازنگري است

احمدي اظهار داشت: بحث ساختار و قانون ورزش و جوانان در حال بازنگري است زيرا معتقديم با ادغام تربيت بدني و جوانان در حق جوانان اجحاف ‌هايي شد.

وي با اشاره به اينكه امروز جلسات خوبي با مسئولان استان يزد داشتيم، اظهار اميدواري كرد: اين جلسات بازده خوبي براي جوانان و ورزش داشته باشد زيرا اين ظرفيت در مردم و جوان‌هاي يزد وجود دارد اما به طور قطع برخي از مسائل استان بايد در خود استان حل شود و با همگرايي و استفاده از ظرفيت‌هاي استان بتوانيم بخشي از مشكلات موجود را برطرف كنيم.

معاون بنياد نخبگان استان يزد نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه در حال حاضر 700 نخبه زير پوشش خدمات بنياد نخبگان استان يزد هستند، اظهار داشت: زيرمجموعه‌هاي مختلفي در زمينه‌هاي صنعتي‌سازي اختراعات و ... در بنياد نخبگان استان يزد فعاليت مي‌كنند.

محمدرضا عارفي عنوان كرد: كارگروه ستاد نانو بنياد نخبگان استان يزد نيز نخستين كارگروه ستاد نانو كشور است و فعاليت‌هاي گسترده ‌اي در اين زمينه انجام داده است.

وي همچنين از همكاري و امضاي تفاهم‌نامه با معاونت گياهان دارويي خبر داد و اظهار داشت: با پارك علم و فناوري يزد نيز تفاهم‌نامه‌هايي امضا شده است.