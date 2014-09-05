93 کلاس درس به فضاهای آموزشی اردبیل اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاور وحدتیپور عصر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژههای مدرسهسازی تصریح کرد: این پروژه با زیربنای 10 هزار و 315 مترمربع و سرمایهگذاری 59 میلیارد و 300 میلیون ریال به بهره برداری رسیده و در سال تحصیلی جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته وحدتیپور پنج پروژه از این تعداد مدارس خیر ساز و مابقی پروژه های در دست اجرای نوسازی مدارس بود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اتمام پروژه های مدرسه سازی در مناطق محروم را در اولویت این دستگاه اجرایی عنوان کرد و افزود: چند پروژه نیز در دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: توجه به کیفیت ساخت با بررسی معیارهای فنی و نیاز دانش آموز از جمله مواردی است که در پروژههای مدرسهسازی به صورت ویژه مورد تاکید است.
وحدتیپور معتقد است توجه به استانداردهای لازم در امر مدرسه سازی بسیاری از مشکلات آینده در این خصوص را رفع خواهد کرد.
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