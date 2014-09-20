کفش آهنی برای گرفتن وام صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، وعده دادن وام به هنرمندان صنایع دستی را همه مدیران کل میراث فرهنگی در استانها چه در سخنرانی ها و چه در مصاحبه هایشان اعلام کرده اند و همان حرف هایی را می گویند که از زبان معاونان صنایع دستی شنیده بودند. آنها هنرمندان را دل خوش به آینده ای روشن می کردند آینده ای که با گرفتن وام کارگاههای صنایع دستی شان رونق می یافت، کارآفرینی می کردند و محصولاتشان را به بهترین شکل ممکن به فروش می رساندند. اما وقتی برای گرفتن این وام ها اولین گام را برداشتند، تازه متوجه شدند که راه درازی در پیش دارند.

اختصاص وام 7 میلیارد تومانی به فعالان صنایع دستی

در سال 89 تهمینه دانیالی که در آن زمان معاونت صنایع دستی را بر عهده داشت از اختصاص وام 7 میلیارد تومانی به هنرمندان خبر داد و گفت که این وام در راستای امضای تفاهمنامه با صندوق مهر امام رضا به هنرمندان تعلق می گیرد.

وی گفته بود که در گذشته شرایط پرداخت وام دارا بودن مدرک تخضصیلی مرتبط با یکی از رشته های هنری و سرپرستی خانوار و عدم دریافت وام بود ولی در این تفاهمنامه دارا بودن کارت صنعتگری و معارت آموزش فنی و حرفه ای به شرایط متقاضیان وام افزدوه شده است. اگر در گذشته سقف وام پرداختی به صورت انفرادی 5 میلیون و کارگاههای صنعتی 50 میلیون تومان بود اما اکنون سقف این دو نوع وام از ده تا 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین هنرمندان می تولانند از این به بعد از تسهیلات ویژه مشاغل خانگی نیز بهره مند شوند.

ارائه وام نامحدود به سرمایه‌گذاران صنایع دستی/ قول جایزه صادراتی 10 درصدی

محمد حسن صالحی مرام یکی از معاونان صنایع دستی کشور بود که اردیبهشت ماه سال 91 اعلام کرد: صنعت‌گران به هر میزان که بخواهند، وام 4 درصد دریافت می‌کنند، چراکه صنایع‌دستی تنها یک تولید نیست، بلکه اعتلای تاریخ و تمدن ایران زمین است.

او بار دیگر در نشستی با صادرکنندگان صنایع دستی که تیر ماه همان سال برگزار شده بود،از ارائه وام نامحدود با سود 4 درصد به سرمایه‌گذاران در حوزه بسته‌بندی صنایع دستی خبر داد و گفت: اگر بتوانیم به هدف یک و نیم میلیارد دلار صادرات صنایع دستی دست یابیم قول می‌دهم که رئیس جمهور را برای ارائه جایزه صادراتی 10 درصد به صادر کنندگان صنایع دستی متقاعد کنم. همچنین به کسانی که کار بسته‌بندی صنایع‌دستی را انجام می‌دهند نیز وام 4 درصد تعلق می‌گیرد و یک و نیم میلیارد دلار تسهیلات در اختیار صادرکنندگان صنایع‌دستی قرار می‌گیرد.

یحیی رحمتی نیز معاون دیگر صنایع دستی کشور بود که از اختصاص وام یارانه ای به هنرمندان خبر داد ولی بازهم کسی آن وام را ندید و نگرفت.

همه این وعده و وعیدها برای دادن وام کم بهره به هنرمندان صنایع دستی در کارنامه عملکرد این افراد موجود است ولی هیچ یک توضیحی نداده اند که از این میان چند نفر از فعالان حوزه صنایع دستی توانسته اند که راه طولانی گرفتن وام های بانکی را طی کنند و موفق به دریافت آن شوند.

فقط مدیران صنایع دستی در استانها برای نشان دادن عملکردشان در این حوزه هر از چندگاهی آماری از معرفی متقاضیان وام ارائه می دادند. به نحوی که در در سال 90 اعلام شد ثبت نام و تکمیل پرونده یک هزار و 470 متقاضی وام مشاغل خانگی توسط واحد تسهیلات معاونت صنایع دستی اداره کل استان اصفهان در 9ماهه سال انجام شد. و بیش از 690 نفر جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. ولی هیچ وقت کسی نگفت که چند نفر از این هنرمندان موفق به دریافت وام شده اند.

امضای تفاهمنامه ای برای دلخوش بودن هنرمندان صنایع دستی!

در سال 93 با آمدن بهمن نامور مطلق از حوزه فرهنگ و هنر به حوزه صنایع دستی، تفاهمنامه همکاری معاونت صنایع دستی و بانک توسعه تعاون به امضا رسید ولی این تفاهمنامه در حالی منعقد شد که پیش از این در سالهای 89، 90 و 91 نیز مشابه با آن تفاهمنامه هایی برای ارائه وعده تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی به امضای معاونان قبلی رسیده بود.

در سال 90 پيش نويس تفاهمنامه معاونت صنايع دستي کشور و بانک توسعه تعاون به امضا طرفين رسید. در آن زمان مدير کل امور بازرگاني معاونت صنايع دستي با اشاره به اينکه در صورت انعقاد تفاهمنامه مذکور معاونت صنايع دستي متعهد به تشويق و ترغيب تشکلهاي تعاوني و غير تعاوني به منظور افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون مي شود، اظهار داشت: ارائه معرفي نامه به متقاضيان حقوقي و حقيقي فعال براي استفاده از خدمات بانکي و حمايتهاي مالي و اعمال تخفيفات حداکثري به ميزان 10 درصد به برندگان بن هاي جوايز صنايع دستي بانک توسعه تعاون نيز برعهده اين معاونت خواهد بود.



بانک توسعه تعاون یکبار دیگر از وعده پرداخت وام 27 ميليوني توسعه تعاون به فعالان صنايع دستي خبر داده بود. در این باره، معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت: با توجه به نقش تعاوني هاي صنايع دستي در ايجاد مشاغل خانگي، ارايه تسهيلات به اين تعاوني ها اولويت اصلي بانك توسعه تعاون در سال جاري خواهد بود.

پیش از این ماشاالله عظیمی مدیر عامل وقت بانک توسعه تعاون در تفاهمنامه دیگری که سال 89 با حضور تهمینه دانیالی معاونت وقت صنایع دستی کشور امضا شده بود گفت: اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تولید کننده و صادر کننده صنایع دستی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع دستی و سایر تشکل های تعاونی فعال در این بخش بعنوان جامعه هدف این همکاری قلمداد می شود.

اما اسفند ماه 92، دوباره مدیران بانک توسعه تعاون به معاونت صنایع دستی کشور آمدند تا تفاهمنامه دیگری را با بهمن نامور مطلق امضا کنند یکی از بندهای این تفاهمنامه "پرداخت کمکهای بلاعوض به متقاضیان معرفی شده از سوی سازمان و پرداخت یارانه و پرداخت سود و کارمزد بابت تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک و سایر بانکها حسب معرفی نام های صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی" بود.

در این مراسم نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور عملکرد معاونان پیشین این بخش از سازمان میراث فرهنگی را بار دیگر زیر سئوال برد و گفت: در طول 8 سال گذشته تسهیلاتی به این شکل به هنرمندان داده نشده بلکه در حق آنها جفا نیز کرده اند. چرا که وعده های داده شده به نتیجه نرسیده است درحالی که هر دو نهاد معاونت صنایع دستی و بانکها می دانستند که تسهیلاتی برای ارائه وجود نداشته که بخواهد داده شود!

اکنون بعد از گذشت تمام این سالها و وعده های مختلف برای تخصیص وام به هنرمندان و صنعتگران، بازهم وعده اختصاص وام 100 میلیونی از سوی نامور مطلق داده شد. وامی که با سود کم قرار است هنرمندان صنایع دستی را توانمند کند. اما مشکلاتی برای آنها هنگام دریافت این وام بوجود آورده است.

اختصاص وام به کارکنان مشغول به کار

رضا فرید یکی از متقاضیان گرفتن این وام است که در پاسخ به نتیجه تقاضایش برای دریافت وام گفت: وقتی به بانک مراجعه کردم آنها گفتند که هنوز ابلاغیه ای برای ما نیامده است. شهرام امیری نیز از هنرمندان صنایع دستی تهرانی هم گفت که وقتی درخواست وام 100 میلیونی داده است، معاونت استان بخشی از آن را کم کرد و کارگروه نیز پس از بررسی مقدار دیگر از این وام را حذف کرد تا اینکه قرار شد به 60 میلیون تومان وام بگیرم.

فرد دیگری که برای گرفتن وام اشتغال پشتیبان مراجعه کرده پس از گذراندن و تکمیل 21 مورد خواسته بانکی، با بخش نامه جدیدی رو به رو شده که طبق آن باید 7 نفر را مشغول به کار کرده و برای آنها حساب جداگانه ای در بانک مهر امام رضا باز کند تا وام درخواستی به حساب آن هفت نفر در بانک واریز شود.

درباره تمامی مشکلاتی که هنرمندان صنایع دستی برای گرفتن وام 100 میلیونی دارند؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور به خبرنگار مهر گفت که من از بخش نامه جدیدی که شرایط واریز وام به 7 نفر از کارگران را اعلام کرده خبر ندارم و حتما آن را پیگیری می کنم. اما یک سری از مسائل هست که هنرمندان باید آن را انجام دهند مانند تکمیل طرح توجیهی و یا اشتغال به کار افراد دیگر . چون آنها باید تعهد دهند در قبال وامی که می گیرند افرادی را به کار مشغول می کنند و این هزینه صرف کارهای دیگر نمی شود.

نامور مطلق اما در ادامه از اختصاص 5 میلیارد تومان وام به هنرمندان خبر داد و گفت که اختصاص 10 میلیارد تومان وام مصوب شده و مراحل پایانی را طی می کند و فقط چند استعلام مانده است. در این میان برخی از هنرمندان از گرفتن وام انصراف داده اند.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که به هنرمندان صنایع دستی می دهیم متفاوت است برخی از وام ها برای تقویت کارگاهها، بازرگانی و یا اشتغال است. از سویی ما با قشری از جامعه سر و کار داریم که کمتر با مسائل مالی و اعتباری در ارتباط بوده اند و عادت کرده اند که فقط به انجام کارهای هنری بپردازند و کارهای اداری را دنبال نمی کنند و اگر روند برای آنها طولانی شود خسته می شوند درحالی که ما با بانکهای عامل صحبت کردیم و قرار شد حداقل شرایط برای آنها در نظر گرفته شود. چون اکنون سیستم بانکی متناسب برای حوزه تولیدات هنری نیست و امیدواریم اصلاح شود. از سوی دیگر به هنرمندان توصیه می کنیم که وارد فضا و عصر جدید شوند و خود را با شرایط بانکها تطبیق دهند.

فعالان حوزه صنایع دستی چه آنها که اجناس زیادی را از کشور صادر می کنند و چه آنهایی که در پستوهای خانه شان مشغول تولید آثار هنری و دستی هستند، حتی اگر وامی به آنها پرداخت نشود بازهم هنر خودشان را با همه مصائب و سختیها عرضه می کنند دارند اما وعده دادن وام های کلان به آنها تنها امیدوارشان می کند به آینده ای خیالی. چرا که اگر این وعده ها تحقق نیابد همچون بسیاری از هنرمندان دیگر از دستگاههای دولتی فاصله می گیرند و دیگر اعتمادی به گفته های مسئولان و متولیان صنایع دستی نخواهند داشت.