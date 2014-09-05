علی اصغر فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای احیای نیازهای اجتماعی هنرمندان و فعالان بخش صنایع دستی انجمن هنرمندان منبت کار را در سال 86 تشکیل داده است، گفت: صنایع دستی قم آنقدر قوی و توانمند است که می‌تواند یکی از صادرکنندگان بر‌تر صنایع دستی در جهان باشد.

وی با بیان اینکه تسلط حرفه‌ای به نقاشی و خطاطی روی چوب و سنگ دارد، گفت: معرق چوب، مشبک، خراطی، منبت، نجاری و رنگ‌کاری چوب از جمله فعالیت‌هایی است که در حد استادکاری انجام می‌دهم.

این کارآفرین برگزیده استان قم از طرح فقرزدایی با رویکرد آموزش و ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد استان خبرداد و گفت: برای این منظور با تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی درصدد ترویج و توسعه صنایع دستی قم و ایجاد درآمد‌های سالم برای اقشار کم درآمد هستیم.

فتحی با اشاره به اینکه این شرکت به عنوان نخستین شرکت فراگیر ملی فعالیت می‌کند، ادامه داد: این شرکت 450 عضو در حوزه‌های تخصصی صنایع دستی دارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی با اعلام این مطلب که در سفر مقام معظم رهبری مبلغ 30 میلیارد تومان جهت توسعه صنایع دستی مصوب شده است، گفت: متاسفانه با وجود تاکید رهبری بر رشد و توسعه صنایع دستی در قم این مبلغ هیچگاه به صنایع دستی قم تزریق نشد و بسیاری از طرح‌های در دست اقدام معطل مانده است.

وی با بیان اینکه حدود 110 رشته صنایع دستی در قم ثبت شده است، افزود: از این تعداد حدود 70 رشته فعال است و چرخه اقتصادی دارد.

بخش دولتی رقیب جدی بخش خصوصی شده است

این کارآفرین مصنوعات چوبی در قم با تاکید براینکه برخی از بخش‌های دولتی توانایی هزینه کرد مفید بودجه‌های اختصاصی را ندارند گفت: در عین حال این دستگاه‌ها اجازه خودنمایی و فعالیت به بخش خصوصی نمی‌دهند و آن‌ها را رقیب خود تلقی می‌کنند.

فتحی با طرح این مطلب که بسیاری از کارآفرینان چشمداشتی به بودجه‌های دولتی ندارند، اظهار داشت: متاسفانه با اینکه ما هیچ درخواست مالی از مسئولان مربوطه نداریم اما آنها با دخالت‌های بی‌مورد کار‌ها و طرح‌های ما را زمین گیر می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و ایجاد اشتغال وظیفه اصلی بخش‌های دولتی است گفت: خوشبختانه در راستای فقرزدایی و ایجاد انگیزه بیش از 250 نفر از زندانیان را آموزش داده و شرایط برگشت به زندگی مفید را در آن‌ها ایجاد کردم.

این کارآفرین مصنوعات چوبی در قم در ادامه به شدت عملکرد برخی از افراد در سازمان امور زندان‌ها انتقاد کرد و افزود: متاسفانه با وجود اینکه بابت آموزش صنایع دستی به زندانیان ریالی دریافت نکردم اما رفتار و عملکرد برخی در این سازمان باعث شد که چرخه آموزش و ایجاد اشتغال مفید در صنایع دستی متوقف شود.

متوقف ساختن پروسه آموزش صنایع دستی به زندانیان

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی فراگیر ملی صنایع دستی با اعلام اینکه محصولات صنایع چوبی زندانیان مورد تقدیر رئیس جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت، گفت: واقعا سوال من این است مگر وظیفه ما اصلاح اخلاق فردی و اجتماعی و بازگرداندان مجرمان به زندگی عادی نیست، پس چرا عده‌ای نگذاشتند این افراد آسیب رسان و در عین حال آسیب پذیر که از جامعه طرد شده‌اند و حتی پس از آزادی از زندان احتمال تکرار جرم دارند، به زندگی مفید برگردند.

فتحی با ادعای اینکه حدود 6 هزار زندانی در قم حضور دارند ادامه داد: نجات و اصلاح حتی یکی از این‌ها، منجر به حفظ حریم خانواده و جامعه از آسیب‌های متعدد اجتماعی خواهد شد.

وی درباره علت توقف برنامه آموزشی خود در سازمان زندان‌ها توضیح داد: متاسفانه با وجود اینکه مدیران این سازمان نسبت به این کار و فعالیت آموزشی ابراز علاقه و استقبال داشتند اما عده‌ای به بهانه اینکه صنایع دستی آب و نان ندارد برنامه آموزشی ما را متوقف کردند. درحالی که قول داده بودم اگر فضای کار را فراهم کنند همه زندانیان علاقمند به صنایع دستی را صاحب شغل و درآمد خوب خواهم کرد.

صادرات محصولات چوبی قم به کشورهای اروپایی

عضو هیئت مدیره شبکه ملی هنرمندان از صادرات محصولات خود به برخی از کشورهای اروپایی خبرداد و گفت: حدود 70 درصد از محصولات چوبی خانگی ایران در قم تولید می‌شود و لوازم خانگی چوبی قم بسیار باکیفیت و برجسته است.

این کارآفرین مصنوعات چوبی با ابراز تاسف از این موضوع که در بازارهای بزرگ تهران بسیاری از فروشندگان هویت بومی محصولات قم را پنهان می‌کنند، گفت: بسیاری از مردم قم محصولات شهر خود را به نام تولید شهر تهران با قیمت گزافی از پایتخت تهیه می‌کنند و بدان افتخار می‌کنند.

فتحی از پیشنهاد خود برای تشکیل شهرک بزرگ و بین‌المللی صنایع دستی قم خبر داد و گفت: با وجود پیشنهادی که بابت تشکیل این شهرک داده‌ایم و می‌توانیم هزینه ایجاد شهرک را از جیب بخش خصوصی تامین کنیم و قم را به شهری جذاب در حوزه گردشگری فراملی بدل نماییم اما مسئولان استان با واگذاری زمین این شهرک در یکی از ورودی‌های استان مخالفت می‌کنند.