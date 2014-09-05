ستار محمودی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات وزارت نیرو برای بازنگری در پروژه های سدسازی کشور و اینکه طی یکی دو سال اخیر انتقادات درباره سدسازی های بدون توجیه مناسب اقتصادی انجام شده است، گفت: در سال‌هایی که در ایران سد ساخته شد، شرایط به گونه ای بود که باید از ذخایر آبی کشور استفاده می کردیم.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه سدسازی در برخی از مناطق یک نیاز ضروری بوده و با هدف جلوگیری از هدررفت آب در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است، اظهار داشت: سدسازی ها منجر به جلوگیری از هدرروی آب به دریاها نیز شد.

محودی ادامه داد: در حال حاضر سدسازی ها باید با دقت بیشتری انجام شود و در طرح های مطالعاتی منابع قابل تخصیص آب حتما مورد توجه باشد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در گذشته طرح هایی نیز اجرا شدند که شرایط مناسبی نبوده است، افزود: با این حال نمی توان گفت همه پروژه های سدسازی کشور دچار مشکل بوده اند و به صورت کلی سدسازی سرمایه ای بود که باعث ذخیره منابع آبی کشور شد.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: در حال حاضر در بسیاری از مناطق کشور سدسازی ها باعث متعادل کردن خشکسالی ها شده و البته در برخی از مناطق نیز از بروز خسارت هایی مانند سیل جلوگیری کرده است.

محمودی خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی از پروژه ها به اهداف از پیش تعیین نشده نرسیده باشیم و یا اینکه اثرات جانبی در برخی پروژه ها زیاد باشد اما در کل نمی توان سدسازی را رد کرد.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه به صورت کلی بازنگری در پروژه های سدسازی انجام شده است، گفت: طرح‌هایی در مراحل مطالعاتی بودند که یا ممکن است متوقف شده باشند و یا برنامه زمانبندی آنها تغییراتی داشته باشد و البته به صورت کلی برخی پروژه ها نیز کنار گذاشته شده اند.