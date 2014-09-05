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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۵۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است:

- پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرد که 100 آمریکایی عضو گروه های اسلامی افراطی هستند که 10 نفر از آنها به گروه تروریستی داعش پیوسته اند.

- در حمله ارتش سوریه به تروریست ها در دیرالزور 18 فرد مسلح داعش از جمله یک آمریکایی به هلاکت رسید.

- سازمان ملل متحد نسبت به نقض حقوق بشر و قوانین بین الملل در لیبی هشدار داد.

- منابع امنیتی و بیمارستانی عراق اعلام کردند که در انفجار خودرو بمبگذاری شده در کاظمین واقع در شمال بغداد 11 نفر شهید و 32 نفر زخمی شدند.

- به دلیل درگیری های اخیر در لیبی، 250 هزار نفر از این کشور فرار کرده اند.

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست ناتو در انگلیس با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد.

- دبیرکل جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزیسیون شیعه در بحرین اعلام کرد که بدون اصلاحات جدی در این کشور در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد کرد.

- "جان مک کین" سناتور آمریکایی از کشورهای غربی خواست که کی یف پایتخت اوکراین را به سلاح مجهز کنند.

- منابع دیپلماتیک از تصمیم فرانسه برای مشارکت در حمله به تروریست های داعش خبر دادند.

- آمریکا 75 میلیون دلار برای کمک به درمان بیماری ابولا در آفریقا اختصاص می دهد.

- انگلیس اعلام کرد که تجهیز تسلیحاتی نیروهای پیشمرگه را مورد بررسی قرار می دهد.

کد مطلب 2364281

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