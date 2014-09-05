به گزارش خبرگزاری مهر، در مورد اسرار مهدوی گفت: «وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» و دانش­هایی را که قبل از این نداشتی، به تو یاد دادیم. یکی از خصایص معصوم، اتّصال داشتن به علم خدا است که همیشه به آن وابسته است.لذا این هم یک نشانه دیگر از عصمت است که در این آیه بیان می ­شود: «وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» تو این­ها را قبلاً نمی‌دانستی، «عَلَّمَکَ» ما به تو یاد دادیم.

وی افزود:یکی از عرفا می­ فرمودند: یک موقعی بحثی داشتم، بعد که حرف­های خودم را گوش دادم، گفتم: عجب! این­ها چیست که بر زبان من جاری شده است؟! مراد از «وَ عَلَّمَکَ» همین است، آنچه را که خودت قبلاً نمی‌دانستی، به تو تعلیم کردیم.