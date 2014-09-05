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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

اخبار امنیتی عراق/

13 کشته و زخمی در ورودی پایگاه اسپایکر/17 کشته و 65 زخمی در انفجارهای بغداد

13 کشته و زخمی در ورودی پایگاه اسپایکر/17 کشته و 65 زخمی در انفجارهای بغداد

کشته و زخمی شدن 13 نفر در ورودی پایگاه اسپایکر و زخمی شدن 17 نفر و کشته شدن 65 نفر در انفجارهای بغداد از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده شب گذشته در منطقه کاظمین در شمال بغداد منفجر شد.

بر اثر این انفجار 11 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. المیادین نیز در خبری فوری گزارش داد که در ورودی پایگاه اسپایکر در شمال بغداد یک انفجار رخ داد که بر اثر آن 13 نفر کشته و زخمی شدند.

پایگاه خبری المسله نیز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داد: یک فرد انتحاری خود را در نزدیکی سینما اطلس در خیابان السعدون در مرکز بغداد منفجر کرد. بر اثر این انفجار 6 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند.

 

کد مطلب 2364298

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