انفجار گاز در مشهد پنج کشته و هفت مصدوم برجای گذاشت

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادرسانی به حادثه دیدگان و آوار برداری تا ساعت 10 شب گذشته ادامه داشت و متاسفانه این حادثه 5 کشته و 7 مصدوم بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: کشته شدگان این حادثه دو کودک، دو مرد و یک زن اعلام شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: دیروز ظهر در اثر انفجار منزل مسکونی 2 طبقه در خیابان رسالت مشهد، منازل مجاور این ساختمان تخریب شدند و همچنین شیشه های 10 منزل و مغازه مجاور کانون حادثه نیز در اثر شدت وقوع انفجار فرو ریخت و کمک به حادثه دیدگان تا شب ادامه داشت.

علت حادثه در دست بررسی است.