خروج دولت از مداخله از امور تعاون/ پول زیادی در دست اقشار مرفه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با بیان اینکه کاهش فاصله طبقاتی با توجه به بخش تعاون محقق می‌شود، گفت: تلاش ما تسهیل و حمایت از فعالیت های تعاونی بدون کوچکترین مداخله گری بخش دولتی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر تعاونی ها درست مدیریت شوند، قدرت بزرگ اقتصادی محسوب خواهند شد.

وی افزود: تعاون در ذهن بنیانگذاران جمهوری اسلامی یک باور است، زیرا با آموزه های اقتصاد اسلامی مطابقت دارد. اقتصاد تعاونی، اقتصادی است که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد و مشارکت اجتماعی را افزایش می دهد.

ربیعی تاکید کرد: به مرور در ابتدای انقلاب در عرصه اقتصادی وارد شدیم استراتژی اصلی الگو با تعاونی فاصله گرفت و در مدیریت اقتصادی به دلیل این که ساختار مناسبی برای این رویکرد ایجاد نکردیم، تفکر تعاون کم فروغ تر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش تعاون با تاکیدات مقام معظم رهبری در اصل 44 و اقتصاد مقاومتی ارتقا پیدا کرد، گفت: هم اکنون پول زیادی در میان مردم به ویژه اقشار بالادست جامعه وجود دارد، همچنین به دلیل فرهنگ آینده نگری در ایران اقشار پایین دست هم نقدینگی دارند.

وی افزود: در صورتی که این پول‌های خرد را به سیستم اقتصادی کشور در قالب تعاونی ها بیاوریم اقتصاد کشور ارتقاء بیشتری خواهد یافت، نکته اصلی اقتصاد تعاون تولید بالا و توزیع ثروت است.

ربیعی ادامه داد: تعاونی ها مانع از انحصار طلبی می‌شوند و در سایه تعاون می توان کارآفرینی جمعی و افزایش تولید ناخالص داخلی را ارتقاء داد.

وی از فعالیت بیش از 200 هزار شرکت تعاونی با 42 میلیون عضو در کشور خبر داد و افزود: 30 درصد تعاونی های کشور در بخش کشاورزی و روستایی و نیمی نیز در بخش تولید فعالیت می‌کنند.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 20 درصد از واحدهای مسکونی کشور و بخش مهمی از مسکن مهم در بخش تعاون ساخته شد و تعاونی ها می توانند موجب توسعه مشاغل خانگی شوند.

وی همچنین از عضویت 10 میلیون نفر از زنان کشورمان در تعاونی ها خبر داد و افزود: برای تربیت متخصص در بخش تعاون دچار ضعف هستیم و در گذشته شاهد تعاونی های دولت ساخته و شبه تعاونی بودیم که باید این رویه اصلاح شود.