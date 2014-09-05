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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

ربیعی عنوان کرد:

خروج دولت از مداخله از امور تعاون/ پول زیادی در دست اقشار مرفه است

خروج دولت از مداخله از امور تعاون/ پول زیادی در دست اقشار مرفه است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان سیاست جدید دولت در حمایت از بخش تعاون و پرهیز از مداخله گری، گفت: تصمیم سازان باید ذهنیت خود را نسبت به بخش تعاون اصلاح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با بیان اینکه کاهش فاصله طبقاتی با توجه به بخش تعاون محقق می‌شود، گفت: تلاش ما تسهیل و حمایت از فعالیت های تعاونی بدون کوچکترین مداخله گری بخش دولتی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر تعاونی ها درست مدیریت شوند، قدرت بزرگ اقتصادی محسوب خواهند شد.

وی افزود: تعاون در ذهن بنیانگذاران جمهوری اسلامی یک باور است، زیرا با آموزه های اقتصاد اسلامی مطابقت دارد. اقتصاد تعاونی، اقتصادی است که جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد و مشارکت اجتماعی را افزایش می دهد.

ربیعی تاکید کرد: به مرور در ابتدای انقلاب در عرصه اقتصادی وارد شدیم استراتژی اصلی الگو با تعاونی فاصله گرفت و در مدیریت اقتصادی به دلیل این که ساختار مناسبی برای این رویکرد ایجاد نکردیم، تفکر تعاون کم فروغ تر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش تعاون با تاکیدات مقام معظم رهبری در اصل 44 و اقتصاد مقاومتی ارتقا پیدا کرد، گفت: هم اکنون پول زیادی در میان مردم به ویژه اقشار بالادست جامعه وجود دارد، همچنین به دلیل فرهنگ آینده نگری در ایران اقشار پایین دست هم نقدینگی دارند.

وی افزود: در صورتی که این پول‌های خرد را به سیستم اقتصادی کشور در قالب تعاونی ها بیاوریم اقتصاد کشور ارتقاء بیشتری خواهد یافت، نکته اصلی اقتصاد تعاون تولید بالا و توزیع ثروت است.

ربیعی ادامه داد: تعاونی ها مانع از انحصار طلبی می‌شوند و در سایه تعاون می توان کارآفرینی جمعی و افزایش تولید ناخالص داخلی را ارتقاء داد.

وی از فعالیت بیش از 200 هزار شرکت تعاونی با 42 میلیون عضو در کشور خبر داد و افزود: 30 درصد تعاونی های کشور در بخش کشاورزی و روستایی و نیمی نیز در بخش تولید فعالیت می‌کنند.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 20 درصد از واحدهای مسکونی کشور و بخش مهمی از مسکن مهم در بخش تعاون ساخته شد و تعاونی ها می توانند موجب توسعه مشاغل خانگی شوند.

وی همچنین از عضویت 10 میلیون نفر از زنان کشورمان در تعاونی ها خبر داد و افزود: برای تربیت متخصص در بخش تعاون دچار ضعف هستیم و در گذشته شاهد تعاونی های دولت ساخته و شبه تعاونی بودیم که باید این رویه اصلاح شود.

کد مطلب 2364315

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