به گزارش خبرنگار مهر، چاو چنیو مدیر کل فروش بین الملل شرکت چانگان در نشست خبری خود با خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه خودرو مشهد، گفت: قرارداد شرکت چانگان با سایپا برای تولید 5 مدل محصول در ایران سال گذشته به امضا رسیده است که هم اکنون امکان ارسال قطعات این خودرو به صورتCKD وجود دارد و در مرحله بعدی بومی سازی قطعات آغاز خواهد شد، این در شرایطی است که برای بومی سازی قطعات این خودروها در حال مذاکره با سایپا هستیم.

وی گفت: هم اکنون چانگان با برزیل، ایران و روسیه در حال همکاری است که امیدواریم بتوانیم به توسعه فروش محصولات خود برسیم.

چاو در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر اینکه رنو و پژو قصد حضور در ایران را دارند و این تهدیدی برای خودروسازان چینی محسوب نمی شود، گفت: ما به تازگی وارد بازار ایران شده ایم و تلاش داریم از طریق نیازسنجی بتوانیم محصولات مناسب، با کیفیت و قیمت مناسب را عرضه کنیم اما تلاش ما این است که در ایران اعتماد سازی کرده و محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با خودروسازان اروپایی تولید کنیم.

وی تصریح کرد: در مورد ارائه خدمات پس از فروش نیز تلاش بسیاری داریم تا بتوانیم این خدمات را به موقع و با کیفیت مناسب به ایرانی ها عرضه کنیم و در مرحله اول نیز 300 مرکز خدمات رسانی را برای جذب مصرف کنندگان ایرانی احداث خواهیم کرد.

چاو اظهار داشت: بیشتر محصولات تولیدی چانگان در چین مصرف می شود و تنها 2 درصد آن به کشورهای روسیه، ایران و آمریکای جنوبی ارسال خواهد شد.

مدیر کل فروش بین الملل چانگان همچنین گفت: چانگان برنامه ای برای خرید سهام شرکت های خودروسازی در ایران ندارد و اما این شرایط را بررسی خواهد کرد.

همچنین در مراسم رونمایی از خودروهای تولید چانگان در ایران، حسن فروزان مهر مدیر بازاریابی و فروش سایپا نیز گفت: 15 خودروی جدید از سوی سایپا در مرحله تولید و پیش تولید قرار گرفته اند که بر این اساس همکاری هایی با شرکت های رنو، نیسان، کیا، چانگان و برلیانس آغاز شده است.

وی اظهار داشت: محصولات چانگان درایران از 2 ماه آینده به مردم تحویل داده خواهند شد ضمن اینکه خودروهای ساینا و سراتو نیز از اواخر شهریور عرضه خواهند شد.

فروزان مهر اظهار داشت: تلاش سایپا این است که بتواند خودروهایی در رنج های قیمتی متفاوت با شرایط فروش خوب و زمان تحویل کوتاه به مردم عرضه کند.