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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

عرضه 15 محصول جدید سایپا در سال‌جاری/ عرضه سراتو از اواخر شهریور

عرضه 15 محصول جدید سایپا در سال‌جاری/ عرضه سراتو از اواخر شهریور

مدیر بازاریابی و فروش سایپا از عرضه 15 محصول جدید با همکاری رنو، نیسان، کیا و دو خودروساز چینی خبر داد و گفت: خودروی سراتو از اواخر شهریور ماه عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چاو چنیو مدیر کل فروش بین الملل شرکت چانگان در نشست خبری خود با خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه خودرو مشهد، گفت: قرارداد شرکت چانگان با سایپا برای تولید 5 مدل محصول در ایران سال گذشته به امضا رسیده است که هم اکنون امکان ارسال قطعات این خودرو به صورتCKD وجود دارد و در مرحله بعدی بومی سازی قطعات آغاز خواهد شد، این در شرایطی است که برای بومی سازی قطعات این خودروها در حال مذاکره با سایپا هستیم.

وی گفت: هم اکنون چانگان با برزیل، ایران و روسیه در حال همکاری است که امیدواریم بتوانیم به توسعه فروش محصولات خود برسیم.

چاو در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر اینکه رنو و پژو قصد حضور در ایران را دارند و این تهدیدی برای خودروسازان چینی محسوب نمی شود، گفت: ما به تازگی وارد بازار ایران شده ایم و تلاش داریم از طریق نیازسنجی بتوانیم محصولات مناسب، با کیفیت و قیمت مناسب را عرضه کنیم اما تلاش ما این است که در ایران اعتماد سازی کرده و محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با خودروسازان اروپایی تولید کنیم.

وی تصریح کرد: در مورد ارائه خدمات پس از فروش نیز تلاش بسیاری داریم تا بتوانیم این خدمات را به موقع و با کیفیت مناسب به ایرانی ها عرضه کنیم و در مرحله اول نیز 300 مرکز خدمات رسانی را برای جذب مصرف کنندگان ایرانی احداث خواهیم کرد.

چاو اظهار داشت: بیشتر محصولات تولیدی چانگان در چین مصرف می شود و تنها 2 درصد آن به کشورهای روسیه، ایران و آمریکای جنوبی ارسال خواهد شد.

مدیر کل فروش بین الملل چانگان همچنین گفت: چانگان برنامه ای برای خرید سهام شرکت های خودروسازی در ایران ندارد و اما این شرایط را بررسی خواهد کرد.

همچنین در مراسم رونمایی از خودروهای تولید چانگان در ایران، حسن فروزان مهر مدیر بازاریابی و فروش سایپا نیز گفت: 15 خودروی جدید از سوی سایپا در مرحله تولید و پیش تولید قرار گرفته اند که بر این اساس همکاری هایی با شرکت های رنو، نیسان، کیا، چانگان و برلیانس آغاز شده است.

وی اظهار داشت: محصولات چانگان درایران از 2 ماه آینده به مردم تحویل داده خواهند شد ضمن اینکه خودروهای ساینا و سراتو نیز از اواخر شهریور عرضه خواهند شد.

فروزان مهر اظهار داشت: تلاش سایپا این است که بتواند خودروهایی در رنج های قیمتی متفاوت با شرایط فروش خوب و زمان تحویل کوتاه به مردم عرضه کند.

 

کد مطلب 2364321

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