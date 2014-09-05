نمایش قسمت دوم فیلم «300» در جشنواره مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم سعی شده است تصویری منفی از ایران باستان به نمایش گذاشته شود.
«300؛ ظهور یک امپراتوری»، همانند قسمت قبلی آن یک فانتزی حماسی و جنگی است که هالیوود بر اساس کتاب مصور منتشر نشدهای با عنوان «خشایارشاه» نوشته «فرانک میلر» (نویسنده قسمت اول فیلم ۳۰۰) ساخته است و درباره جنگهای دریایی معروف آرتمیسیوم و سالامیس است که بعد از پیروزی سپاه ایران در ترموپیل و فتح آتن، بین سپاه خشایارشاه به فرماندهی آرتمیس و سپاه یونان به فرماندهی تمیستوکل درگرفت.
سیزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بینالملل» در قالب بخشهای مختلف فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشمانداز سینمای مقاومت ایران، نشستهای تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامههای جانبی همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار میشود.
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