جایگاه ممتاز ایران در منطقه، مرهون رهبری مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، تعدادی از چهرههای فرهنگی مسیحی عراق به ایران اعزام شدند و علاوه بر دیدار با برخی مسئولان فرهنگی کشورمان، از مراکز فرهنگی و گردشگری کشورمان نیز بازدید كردند.
در بازگشت این گروه از جمهوری اسلامی ایران، هيثم، شيخ طائفهي مسيحي به همراه ابو شبلي، ريیس انجمن دوستي بين عراق و ايران با حضور در رايزني فرهنگي كشورمان در بغداد، در دیدار با رایزن فرهنگی كشورمان، مراتب قدردانی خود و گروه اعزامی به ایران را از میهماننوازی و برنامههای در نظر گرفته شده برای آنها ابراز كرد.
در این دیدار هیثم، جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مرهون ایستادگی ملت قهرمان ایران و رهبری داهیانهي مقام معظم رهبری توصیف کرد و نقش بسیار مهم ایران در توازن بینالمللی و منطقهای را یادآور شد.
وي با توجه به تحولات رخ داده در عراق، خواهان حمایت بیشتر جمهوری اسلامی ایران از خانوادههای مسیحی در موصل شد.
در ادامه حجتالاسلام اباذرى، رايزن فرهنگي كشورمان در عراق، گفت: ما علاقمنديم كه ارتباطات رايزني فرهنگي ايران در عراق با مسيحيان اين كشور همچنان استمرار پيدا كند.
وي همچنين تأكيد كرد: ايران همچون گذشته به كمك و مساعدت به برادران مسيحی خود در عراق ادامه خواهد داد.
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