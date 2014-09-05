سیدحسین میرشفیع در گفتگو با مهر با اشاره به توافق با سازمان راهداری برای رنگ 10 هزار کیلومتر راه روستایی، اظهار داشت: براساس این توافق منابع مالی مورد نیاز را برای خط کشی راه‌های روستایی تامین می کنیم.



وی با بیان اینکه طرح خط کشی راه‌های روستایی مدتی متوقف بوده است اما الان پس از تامین اعتبار راهداری در راه‌های روستایی می توانیم این خط کشی ها را انجام دهیم، بیان کرد: جلسات هماهنگی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پلیس انجام شده است که مقداری در موضوع ایمنی راه های روستایی هماهنگی بیشتری داشته باشیم.



معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی که در حاشیه راه‌های اصلی و فرعی به صورت عابر پیاده و موتور سوار حرکت می‌کنند، در معرض بیشترین خسارات و تلفات هستند، گفت: تعداد عمده‌ای از تلفات برون شهری مربوط به همین افراد است اما به دنبال این هستیم که هماهنگی‌هایی با پلیس و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها انجام می‌دهیم تا امسال از حجم این تلفات به شدت کم کنیم.



میرشفیع در خصوص شهرهایی که بیشترین سوانح رانندگی را دارند، افزود: استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و فارس بیشترین آمار تلفات را داشت و پس از آن استان های شمالی به نسبت جمعیت تلفات کمتری دارند.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار تلفات پیاده و موتور سوار در استان مازندران است، بیان کرد: موضوع مشارکت اجتماعی در ایمنی راه ها و تردد جاده ای موضوعی است که بصوت کلی براساس مصوبات کمیسیون ایمنی راه ها در حال پیگیری است.