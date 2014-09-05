به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به ریاست غلامعلي حدادعادل و با حضور اعضای این شورا از جمله حجتالاسلام و المسلمين محمد محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، حجتالاسلام و المسلمين حميد پارسانيا رئيس كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حجت الاسلام و المسلمين نبويان نماينده مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و چندی دیگر از اعضای این شورا در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران تشکیل شد.
در این نشست برخی از سر فصلهای مربوط به رشتههای گروه آموزشی معماری - شهرسازی و زبان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مطرح و پس از بحث و بررسی اعضای این شورا به تصویب رسید.
تحول و ارتقاي علوم انساني و اسلامي شدن دانشگاهها، موضوعي است كه حضرت امام (ره)، رهبر معظم انقلاب، مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بسياري از صاحب نظران و انديشمندان مورد توجه قرار دادهاند.
رهبر معظم انقلاب علاوه بر تاكيدي كه در سخنرانيها بر اين موضوع داشتهاند، يكي از سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را به «تحول و ارتقاي علوم انساني» اختصاص دادهاند. در پی این تاکیدات هم شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت اهتمام و تسریع بیشتر در امور، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را به عنوان یک شورای تخصصی و مرجعی برای تحول و سیاست گذاری و نظارت در حوزه علوم انسانی تعیین و آیین نامه تشکیل شورای مذکور را در مهرماه 1388 به تصویب رساند و پس از امضای رئیس جمهور به اجرا درآورد.
بازدید حداد عادل از نمایشگاه عکس های انقلاب
غلامعلي حدادعادل و حجتالاسلام و المسلمين محمد محمديان از نمایشگاه عکس های انقلاب، که در خانه هنرمندان ایران برپا شده است، بازدید کردند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حجتالاسلام و المسلمين محمد محمديان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در حاشیه برگزاری نشست فوق العاده شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از نمایشگاه عکسهای «میشل ستبون»، عکاس مشهور فرانسوی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی دیدن کردند.
این نمایشگاه مجموعهای از عکسهای به نمایش در نیامده انقلاب شکوهمند اسلامی را شامل میشود که تا 15 شهریور، در نگارخانه استاد میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا است.
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