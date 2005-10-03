تله تئاترهاي "چرخ دنده"، "آخرين بازي"، "در خيابان هيچكس به من نگاه نمي كند" و "آنوا" در شبكه چهارم سيما

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، تله تئاتر "چرخ دنده" به نويسندگي "ژان پل سارتر"، فيلسوف و نويسنده فرانسوي است. "قطب الدين صادقي"، كارگردان هنري، "ابوالفضل طباطبايي"، كارگردان تلويزيوني ، "عباس رضايي ميرقائد"، تهيه كننده و "داريوش مودبيان"، مترجم اين تله تئاتر هستند.

در اين تله تئاتر جمشيد جهانزاده، كاظم هژيرآزاد، كرامت رودساز، مهدي تقي نيا، محمود عزيزي، فريبا خادمي، شمسي صادقي، نعمت الله اسدالهي، هوشنگ قوانلو، علي زريني، اميريل ارجمند، رهام مخدومي، اشكان جنابي، علي فتح الهي، اوغلي، مهدي كمالي، عبادالله نظري و جاويد صحنه، بازي مي كنند.

داستان اين تله تئاتر درباره يك گروه و تشكيلات سياسي است كه در ادامه فعاليت هاي سياسي و اعتصابات و درگيري ها به قدرت مي رسند، در بين آن ها اختلاف به وجود مي آيد. اين اختلاف باعث سرنگوني رييس حكومت كه از ميان خود برگزيده اند، مي گردد و در يك دادگاه وي را محاكمه مي كنند و اجراي اين محاكمه روال قصه را بازگو مي كند.

زمان اين تله تئاتر 120 دقيقه است و در گروه ادب وهنر شبكه چهارم سيما توليد شده است و در فصل پاييز از شبكه چهارم سيما به روي آنتن مي رود.

تله تئاتر "آخرين بازي" به نويسندگي محمود استاد محمد نوشته شده است. سيامك صفري، كارگردان هنري و حسين فردرو، كارگردان تلويزيوني اين تله تئاتر است.

"در آخرين بازي"، مصطفي عبدالهي، رضا سعيدي و فرخ فولادوند بازي مي كنند.

نمايي از تله تئاتر آخرين بازي

داستان اين تله تئاتر درباره يك بازيگر مشهور فيلم فارسي است كه پس از انقلاب به آمريكا گريخته است، درگير بحران هاي شديد روحي، مالي و اجتماعي است، اما آن چه وي را بيش از همه مي آزرد ناديده انگاشته شدنش به عنوان بازيگر در شرايط جديد زندگي است. اين بحران ها وي را چنان تحت فشار قرار داده كه تعادل روحي و رواني اش را از دست مي دهد و چنان وانمود مي كند كه همچون بزرگترين ستارگان هاليوود مورد توجه است و اين دروغ را چنان ماهرانه مي گويد كه خودش هم باور مي كند. در برخورد مابين او و يكي از هواداران پر و پا قرصش از ايران خاطرات و ماجراهاي گذشته و حال به نمايش در مي آيد، اما نزول وي از قصه هاي با شكوه شرق به كوچه پس كوچه ها و خيابان هاي هاليوود پاياني غم انگيز دارد.

تله تئاتر " در خيابان هيچ كس به من نگاه نمي كند" به نويسندگي "ژان ميشل ريب" است. "مجيد گياه چي"، كارگردان هنري، "داريوش مودبيان"، مترجم و "حسين فردرو"، كارگردان تلويزيوني اين تله تئاتر هستند.

در اين تله تئاتر شمسي فضل الهي، علي رامز و كاظم هژيرآزاد بازي مي كنند.

در فرانسه يك نظامي سراپا مسلح با ورود به خانه يك زوج پير مدعي مي شود كه براي دفاع از آنان در برابر حمله اي قريب الوقوع به خانه آمده است.

پيرمرد و همسرش تلاش مي كنند تا افسر را قانع كنند كه اشتباهي آمده و هيچ دليلي براي حمله به آنان وجود ندارد، آنان در تمام طول زندگي شان تلاش كرده اند كه هر گونه انگيزه و بهانه اي كه ممكن است آنان را به خطر اندازد از خود دور كنند، حتي مالي نيندوخته اند و يا صاحب فرزند نشده اند تا آن جا كه حتي براي آن كه جلب توجه نشود، واكس به كفش هايش نمي زنند و...

تله تئاتر "آنوا" به كارگرداني "داوود دانشور" تهيه شده است. در اين تله تئاتر حسن مهماني، رضا امامي، مينو زاهدي، مرمي قلهكي و هندياني بازي كرده است.

داستان اين تله تئاتر درباره دختري است كه به رغم ميل پدر و مادرش شوهري براي خودش پيدا مي كند، اما پدر و مادر مخالفند. با شروع زندگي كم كم اختلافاتي ميانشان بروز مي كند، به دليل اين كه مرد تبديل به يك واسطه خريد و فروش برده مي شود و اين كار خوشايند آنها نيست و....

اين تله تئاتر به لحاظ موضوعي به آيين هاي قومي و بي اعتنا بودن به اين آداب قومي و... مي پردازد.