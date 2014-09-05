خاتمی: آیت الله مهدوی کنی همچنان رئیس مجلس خبرگان است/ رئیسی: خبرگان بر عزتمندانه بودن مذاکرات تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته دیروز، امروز فردا به مناسبت همزمانی با شانزدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری مسائل سیاسی روز کشور را با حضور آیت الله سید احمد خاتمی و حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بررسی کرد.

آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری وامام جمعه موقت تهران دراین برنامه با اشاره به وظیفه نظارتی خبرگان بر عملکرد رهبر نظام جمهوری اسلامی یاداورشد: نظارت خبرگان به معنای مچ گیری نیست چرا که ناظر باید واقعیت ها گزارش دهد.

وی همچین در مورد شرایط آیت الله مهدوی کنی و نحوه مواجهه خبرگان با این مسئله گفت: طبق آئین نامه داخلی خبرگان استعفا یا فوت هر یک از اعضای خبرگان رهبری نیاز به جایگزین دارد و در آن بیماری ذکر نشده است لذا بر اساس این آئین نامه آیت الله مهدوی کنی همچنان رئیس مجلس خبرگان هستند و اعلام هم کردیم که دراین اجلاس انتخاب رئیس جدید را نداریم چرا که ضرورتی بر این امر وجود ندارد و دراصل فلسفه وجودی نائیب رئیس اول و دوم برای چنین شرایطی است.

وی با اشاره به اینکه کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا به صراحت گفت که تمام تلاش آنها در فضای مجازی خواهد بود و خود اوباما هم این امر را که دخالت نظامی برای آنها هزینه براست به صراحت اعلام کرده است، گفت: اینها بگویند یا نگویند واقعیت هم همین است که مسئله دخالت و اشغال نظامی بحثی تاریخ مصرف گذشته است لذا آنچه که احساس می کنیم دشمنان ما به آن معطوف شده اند این است که ملت ها را از درون تهی کنند و اصالت‌های ملتها را از بین ببرند.

خاتمی افزود: تردیدی نیست مقدار زیادی از هزینه های مقابله با نظام اسلامی صرف همین فضای مجازی با به راه انداختن شبکه های مجازی است تا سبک زندگی ها را به سمت غرب متحول کنند و در باورها و ارزشهای اخلاقی تزلزل ایجاد کنند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد مواجهه شخصی خود با دولت و نقد عملکردی دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: قصه ما و دولت همیشه خط ولایت بوده است چرا که ما همراه ولایتیم و معتقدیم فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از قوای کشور سخنی است که همراه آن برهانش هم هست یعنی اداره یک کشور بزرگ بیش از 75 میلیونی کار آسانی نیست و باید برای ادامه کار حمایت شوند منتها برخی این حمایت را به این تفسیر می کنند که همیشه بگوئیم آفرین و تشویقشان کنیم اما ما معتقدیم که حمایت تنها تشویق کردن نیست بلکه حمایت یعنی اینکه بجای خودش تشویق و بجای خوش نیز نقد سازنده داشته باشیم و این رویه ای است که در تمامی دولتهای انقلاب درپیش گرفته و یک حامی ناصح بوده ایم.

وی در ادامه ضمن تاکید براینکه در عین حمایت از دولت باید تذکرات هم داده شود، گفت: نقد مسائل فرهنگی یکی از همین دغدغه ها است؛ درست است همه نهادها اعم از سازمان تبلیغات و حوزه نیز در این حیطه مسئولیت دارند و نمی‌توان همه کارهای فرهنگی را از دولت خواست اما بستر ساز کارهای فرهنگی می تواند دولت باشد.

آیت الله خاتمی در ادامه اظهار داشت: بخصوص در مورد فضای مجازی این نکته را ذکر کنم که فضای مجازی آری؛ اما فضای مجازی پالایش شده چرا که هیچ یک از نظام های دنیا بدون پالایشی که براساس ارزشهایشان است راه فضای مجازی را باز نمی گذارند .

این عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد واکنش رئیس جمهور به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نسبت به نطق های انقتادی ایراد شده خطاب به دولت در اجلاس شانزدهم، گفت: رئیس جمهور معمولا برای یکی دو نطق ابتدایی در جلسه حضور دارند و بعد به سراغ سایر کارهایشان در جایگاه رئیس جمهوری می روند؛ در این اجلاس یکی از اعضای خبرگان رهبری یک نطق نسبتا جامعی همراه با انتقادات فراوان در عرصه مسائل فرهنگی ارائه داد و با دادن کدهایی همچون اینکه در فلان حیطه برگزاری فلان کنسرت و انتشار فلان کتاب کذا وکذا بود رئیس جمهور گوش کردند و واکنشی نداشتند؛ به نظر می رسد که تبع ریاست جمهوری هم همین است که نسبت به انتقادهای دلسوزانه خبرگان رهبری با سعه صدر برخورد کند لذا در این مورد ضمن تشکر از آقای روحانی خودم، سایر مسئولان و ایشان را به سعه صدر بیشتری دعوت می کنم.

خاتمی همچنین ضمن اشاره به اصل خود باوری به عنوان یکی از مولفه های مهم مد نظر رهبر انقلاب تاکید کرد: سخن در بحث خود باوری ملی این است که ما میتوانیم در عرصه های مختلف نقش آفرین باشیم اما هم از دیروز یعنی در زمان مشروطیت و هم امروز کسانی هستند که خودشان را باور ندارند و فکر می کنند که ما نمی توانیم خودمان اقتصاد مستقل، فرهنگ و صنعت مستقل داشته باشیم

وی در همین زمینه افزود: اینها کسانی هستند که دیروز غرب زده و امروز مرعوب هستند اما انقلاب اسلامی ما نشان داده که این مرعوبیت زمینه ندارد بخصوص با توجه به هندسه جدید قدرتی که در جهان درحال شکل گیری است.

آیت الله خاتمی همچنین بااشاره به اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری نماد قدرت غرب در منطقه رژیم صهیونیستی است، افزود: در جریان جنگ اخیر غزه دیدیم که در 50 روز مقاومت این رژیم از هفته اول با ذلت به دنبال آتش بس بوده است و ارتشی که به عنوان چهارمین ارتش دنیا محسوب می شود در مقابل یک ارتش شبه نظامی اینچنین عاجز شد.

حجت السلام والمسلمین ابراهیم رئیسی دیگر عضو هیأت رئیسه خبرگان رهبری در پاسخ به سوالی در مورد چرائی ورود جزئی خبرگان به بحث معرفی وزیرجدیدعلوم ازسوی دولت، یادآور شد: دانشگاه ها عموما به عنوان یک مرکز کادر ساز برای نظام و تضمین کننده آینده کشور کلیدی است و در همه دولتها مسئله دانشگاه ها امری اساسی بوده است.

وی در همین زمینه افزود: بعد از موضوعی که برای وزرات علوم پیش آمد تذکراتی از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در جایگاه نظارتی اش صورت گرفته که درنهایت پیگیری های یک ساله مجلس منتهی شد تا وزیر علوم نتواند رای اعتماد را از مجلس بگیرد، لذا با توجه به حساسیت های موجود و نقش کادر سازی و تعیین کننده وزارت علوم در امر آموزش و فرهنگ انتظار می رود تا به سرعت چهره ای هم راستای دغدغه های مقام معظم رهبری به مجلس معرفی شود.

حجت السلام رئیسی همچنین با بیان اینکه بخش عمده و مهم اجلاس خبرگان نطق های نمایندگان مردم دراین مجلس است، اظهارداشت: خبرگان در نطق هایشان نکاتی را مطرح می کنند که برگرفته از دغدغه های روزمره مردم است و برخی از آنها هم پیشنهاداتی جهت بهبود اوضاع ارائه می دهند که این پیشنهادها از طریق دبیرخانه به دستگاه های زیر بط ارسال می شود ؛ البته حضور مهمانان از دیگر نکات مهم خبرگان است چرا که با تبیین عملکردها و پاسخ به سوالات خبرگان باعث افزایش سطح آگاهی آنها میشوند.

این عضو خبرگان رهبری در بخش پایانی صحبتهایش با بیان اینکه امروز غرب به دنبال تلقین مکتب انظلام و ظلم پذیری در ملتهای جهان است، گفت: در مقابل این مکتب که ما می توانیم را نفی کرده و به دنبال ایجاد یاس است مکتب انتظار ما قرار گرفته که امید را ترویج می دهد.