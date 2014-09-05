تولید 30 قلم داروي نوتركيب و بيوتكنولوژي در کشور/ رونمایی از 2 داروی جدید تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رسول ديناروند در مراسم افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي در تبريز با اشاره به اينكه سياست وزارت بهداشت حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان است، افزود: توسعه شركت هاي دانش بنيان بسيار جدي گرفته شده است و ما در زمينه توليد داروهايي با فناوري پيشرفته جزو كشورهاي پيشگام هستيم.

ديناروند با اشاره به اينكه در عرصه صنايع غذايي و تجهيزات پزشكي نيز وضعيت مطلوبي داريم، اظهار داشت: ما همواره در صنايع غذايي و داروسازي و پزشكي بايستي به فراتر از مرزها بينديشيم و وزارت بهداشت نيز با تمام توان و امكانات اين آمادگي را دارد كه از فعالان در اين زمينه ها حمايت كند.

وي يادآور شد: امسال درحوزه دارويي يك آرامش منطقي و پايدار در كشور ايجاد شده و با وجود كاهش 30 درصدي واردات دارو، مردم احساس كمبود دارو را نيز ندارند و تورم در زمينه قيمت داروها 50 درصد كمتر از تورم در ساير زمينه ها است.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: تبريز قطب جدي صنعت غذا و دارو و پزشكي كشور است و مردم اين خطه توليد كننده و صادر كننده هستند و بيش از اينكه مصرف كننده باشند، بار ديگر بخش هاي كشور را بر دوش مي كشند.

همزمان با افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي در تبريز، از 2 داروي آمپول اسيد لوكوفولين داروي درمان كم خوني در بيماران مبتلا به سرطان و كپسول شارك كارتيلاژ مورد استفاده در بيماريهاي التهابي مفاصل بعنوان مكمل و همچنين تخت بيمار آتريا متعلق به شركت سينا احمدآريا باحضور استاندار و رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز و ديگر مسئولين رونمايي شد.

دكتر محمدحسين صومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز نیز در مراسم آغاز به كار چهاردهمین نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشكي در تبريز گفت: ما خود را متولی هرچه كه مربوط به سلامت باشد مي دانيم و مطمئنا نمايشگاه بهترين محل و فضا براي نمود فعاليت ها در حوزه سلامت و افزايش سطح آگاهي چه براي توليد كنندگان و چه براي عرضه كنندگان محصولات سلامت است.