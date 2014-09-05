موضوع زمین خواری در دستور کار جلسه دوشنبه ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور روز یكشنبه هفته آینده در جریان سفر استانی رئیس جمهور به استان خراسان رضوی، به مشهد مقدس سفر خواهد كرد تا در جلسه استانی هیات وزیران شركت کند.

وی، روز یكشنبه هفته آینده در جریان سفر استانی رییس جمهور به استان خراسان رضوی، به مشهد مقدس سفر خواهد كرد تا در جلسه استانی هیات وزیران شركت کند.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه آینده به ریاست اسحاق جهانگیری تشكیل جلسه داده و موضوع زمین‌خواری را در دستور كار خود خواهد داشت.

جلسه هم اندیشی رونق كسب و كار و تشویق سرمایه گذاران نیز صبح سه شنبه هفته آینده با حضور جهانگیری در محل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار و به بررسی راهكارهای جذب سرمایه گذاران برای مشاركت در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی كشور پرداخته خواهد شد.



شورای عالی آب عصر سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشكیل جلسه خواهد داد و آخرین وضعیت بحران آب كشور و راهكارهای مقابله با كمبود آب در كلانشهرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.