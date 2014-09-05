به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در راستای سفر یک روزه خود به استان سمنان ظهر جمعه در ابتدا با حضور در تالار شقایق دانشگاه شاهرود ضمن بیان این مطلب که این دانشگاه به عنوان مرکزی موفق در امر پژوهش کشور مطرح است خاطرنشان کرد: توانستیم شهرستان شاهرود را در حوزه چشم بین‌المللی کنیم و این افتخار می‌تواند زمینه مناسبی برای مطرح شدن بیش از پیش شاهرود در عرصه پژوهش های پزشکی کشور باشد.

وی با اشاره به این که آن چه در 35 سال گذشته آموختیم و در سخنان امام راحل(ره) و رهبر عظیم الشان به وضوح تاکید شده پژوهش است افزود: گرفتاری های موجود در یک سال گذشته امکان توجه بیشتر به حوزه پژوهش را از ما گرفت ولی امیدواریم بتوانیم از این به بعد توجه ویژه و همت بالاتری در این زمینه داشته باشیم.

مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امکان ورود بدون آزمون دانشجویان MDPHD به دوره تخصصی خبر داد و تصریح کرد: اگر این فرصت فراهم شود در سال های آینده مجموعه غنی و عظیم از پژوهش های پزشکی در کشور خواهیم داشت.

اگر سیستم‌ها خوب اداره شود می توان تکلیف علم را مشخص کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز در این مراسم با اشاره به برگزاری پانزدهمین کنگره پژوهش های سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در شاهرود، ضمن تصریح بر اینکه این کنگره با تلاش و همت خود دانشجویان برگزار شده است عنوان کرد: باید توانمندی های پزشکی کشور را حفظ کنیم.

دکتر سید عباس موسوی با تاکید بر اینکه اگر سیستم ها خوب اداره شود می توان تکلیف علم را مشخص کرد اذعان کرد: این کار باعث پیشرفت و اتفاقات عظیم در حوزه علم خواهد شد.

وی برنامه ریزی برای بهره برداری بهتر از پژوهش های دانشجویی در حوزه پزشکی را ضروری خواند و اظهار داشت: باید همگان با برنامه های توسعه چهارم قدم های خوبی در زمینه ارتقاء سلامت برداریم.

در پایان از برگزیدگان بخش های مختلف پانزدهمین کنگره پژوهش های سالانه دانشجویان علوم پزشکی با اهدای لوح تقدیر و یادبود جشنواره تقدیر شد.