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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

در آستانه میلاد امام رضا (ع)؛

کتاب «غزال غزل» منتشر شد

کتاب «غزال غزل» منتشر شد

«غزال غزل»، عنوان اثر نفیسی است که در آستانه ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) منتشر و در شب ولادت آن حضرت در مراسم پایانی جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غزال غزل مجموعه 250 قطعه از زیباترین غزل های شاعران آیینی متقدم و متأخر از قرن پنجم تا کنون است که با اهتمام تعدادی از شاعران و هنرمندان شهیر کشور به زیور طبع آراسته شده است.

غزلیات این مجموعه از میان انبوه شعر و سروده های شاعران آیینی از قرن پنجم تا عصر حاضر با و استفاده از نظر کارشناسان شعر انتخاب شده و در صفحاتی زیبا همراه با هنر خوشنویسی و نگارگری به زیور طبع آراسته شده است.

این کتاب محصول مشترک بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و خانه فرهنگ و هنر گویاست و در شب ولادت حضرت ثامن الحجج(ع) در مراسم پایانی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از مقامات کشوری و شخصیت های فرهنگی در مشهد رونمایی خواهد شد.

این اثر نفیس با اهتمام سید جمال هادیان طبائی زواره پدید آمده و در آن از برگزیده ای از آثار نگارگری به ویژه آثاری از استاد محمود فرشچیان و علیرضا آقا میری و تعدادی از نگارگران دیگر استفاده شده و تلفیق اشعار با آثار هنری کتابی زیبا و دلنشین پدید آورده است و از این باب اثری منحصر به فرد در حوزه کتاب های نفیس آیینی به شمار می رود.

تاکنون کتاب های نفیس بیشتر برای طبع و نشر اشعار چند شاعر متقدم و برجسته کشور استفاده و کمتر اشعار آیینی در قالب های نفیس به بازار عرضه می شد و این اثر از این باب نیز شایسته توجه است.

 کتاب غزال غزل در 300 صفحه در قطع رحلی بزرگ و با چاپ نفیس به بازار عرضه خواهد شد.
 

کد مطلب 2364369

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