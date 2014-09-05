کتاب «غزال غزل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غزال غزل مجموعه 250 قطعه از زیباترین غزل های شاعران آیینی متقدم و متأخر از قرن پنجم تا کنون است که با اهتمام تعدادی از شاعران و هنرمندان شهیر کشور به زیور طبع آراسته شده است.

غزلیات این مجموعه از میان انبوه شعر و سروده های شاعران آیینی از قرن پنجم تا عصر حاضر با و استفاده از نظر کارشناسان شعر انتخاب شده و در صفحاتی زیبا همراه با هنر خوشنویسی و نگارگری به زیور طبع آراسته شده است.

این کتاب محصول مشترک بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و خانه فرهنگ و هنر گویاست و در شب ولادت حضرت ثامن الحجج(ع) در مراسم پایانی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از مقامات کشوری و شخصیت های فرهنگی در مشهد رونمایی خواهد شد.

این اثر نفیس با اهتمام سید جمال هادیان طبائی زواره پدید آمده و در آن از برگزیده ای از آثار نگارگری به ویژه آثاری از استاد محمود فرشچیان و علیرضا آقا میری و تعدادی از نگارگران دیگر استفاده شده و تلفیق اشعار با آثار هنری کتابی زیبا و دلنشین پدید آورده است و از این باب اثری منحصر به فرد در حوزه کتاب های نفیس آیینی به شمار می رود.

تاکنون کتاب های نفیس بیشتر برای طبع و نشر اشعار چند شاعر متقدم و برجسته کشور استفاده و کمتر اشعار آیینی در قالب های نفیس به بازار عرضه می شد و این اثر از این باب نیز شایسته توجه است.

کتاب غزال غزل در 300 صفحه در قطع رحلی بزرگ و با چاپ نفیس به بازار عرضه خواهد شد.

