کوه خضر نبی(ع) بیشترین تعداد شهید گمنام را در کشور مهمان خود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه ساماندهی مزار 14 شهید گمنام کوه خضر نبی(ع) که در استانداری قم برگزار شد، جواد دلاوری معاون امور عمرانی استانداری قم طی سخنانی بر ضرورت برنامه ریزی، ساخت و تکمیل مرکز فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس و ساماندهی مزار شهدای گمنام کوه خضر نبی (ع)، حداکثر تا پایان سال 94 تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این دو مرکز در چشم انداز بی‌نظیری از بام شهر قم واقع شده است، مدیریت جهادی و هماهنگی بیشتر مسئولان را در اتمام پروژه‌های مذکور خواستار گردید و بر تشکیل جلسات مداوم هفتگی در استانداری تا حصول نتایج عملیاتی مطلوب، تاکید نمود.

در این جلسه همچنین سید احمد حسینی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم و دبیر جلسه طی سخنانی با اشاره به اینکه متولی مکان یابی، تشییع، تدفین و پیگیری ساخت یادمان‌های شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در استان‌ها، این اداره کل می‌باشد، به ارائه تصاویری از اقدامات صورت گرفته در کشورهای خارجی و توجه آن‌ها به ساخت یادمان‌ها و بزرگداشت کشته شدگان خود در جنگ‌ها پرداخت.

وی سپس با بیان این موضوع که کوه خضر نبی(ع) بیشترین تعداد شهید گمنام را در کشور میهمان خود دارد و سومین مکان زیارتی پس از حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران است، تصاویری از یادمان‌های زیبای ساخته شده در سایر استان‌های کشور ارائه کرد و وضعیت تاسف بار یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی (ع) را از لحاط امکانات بهداشتی، مسیر دسترسی، وضعیت جغرافیایی، نور‌پردازی، نبود امکانات کافی، حوادث پیش آمده علیرغم تردد زیاد، زائرپذیری، برگزاری مراسم مذهبی و... را با مقایسه با یادمان‌های ساخته شده در کشور مورد توجه و بررسی مسئولان قرار داد.

حسینی همچنین بر توجه به معماری اسلامی در تکمیل و ساخت محدوده مکان زیارتی، تفریحی، فرهنگی شهدای گمنام کوه خضر نبی (ع) تاکید کرد.

در ادامه این جلسه مسئولانی از معاونت عمرانی سپاه استان قم، نیروی انتظامی، اداره کل اوقاف، اداره کل راه و شهر سازی، شهرداری منطقه چهار و... به ارائه طرح‌ها، دیدگاه‌ها، مشکلات موجود و راهکارهای اجرای مطلوب‌تر پروژه مزار شهدای گمنام پرداختند.

