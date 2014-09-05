30 درصد مراجعه کنندگان به بیمارستان خلیج فارس مشکل ریوی و چشمی دارند/ عمیق ترین گود پایتخت در معدن شن و ماسه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جریان بازدید از منطقه یافت آباد از معدن شن و ماسه بازدید کرد و گفت: این گود ایجاد شده عمیق ترین گود تهران است و گودبرداری در حاشیه این معادن سبب نشست های زیاد در منطقه شده است.

وی با اشاره به اختصاص 100 میلیارد اعتبار در بودجه سال 93 برای ساماندهی این گودبرداری ها گفت: این پروژه ای فراملی است که به اعتبارات بیشتری نیاز دارد. شهردار منطقه نیز اعلام کرد برای ساماندهی این منطقه 3 هزار میلیارد لازم است که با کمک بخش خصوصی در حال تامین آن هستیم.

به گفته شهردار منطقه روزانه صدها کامیون نخاله در این گودها تخلیه می شود که با برنامه ریزی های انجام شده مقابل تخلیه نخاله در یکی از معادن مقابله شده است. همچنین در ادامه تهران گردی احمد مسجدجامعی، وی از مرکز سوارکاری نوروزآباد بازدید کرد و نام ودود را بر یکی از کره اسب هایی که تازه به دنیا آمده بود، گذاشت.

همچنین در ادامه عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون اجتماعی شورا به همراه مسجد جامعی از مرکز خیریه امام رضا (ع) بازدید کرد و ناهار را با بچه های این مرکز صرف کرد.