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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

مولاوردی:

باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش طلاق در جامعه استفاده شود

باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش طلاق در جامعه استفاده شود

نیشابور- خبرگزاری مهر: معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: باید از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش طلاق در جامعه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهین‌دخت مولاوردی روز جمعه در بازدید از رباط عباسی نیشابور و در جمع خبرنگاران، با اشاره به پروژه خانواده سالم که در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شده، گفت: این برنامه با هدف تقویت کارکرد خانواده و ارتقای مهارت‌های زندگی طراحی شده است.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش طلاق در جامعه استفاده شود.

وی افزود: ساختار سازمانی این معاونت کارایی لازم، ضمانت اجرایی و بودجه‌ریزی کارآمد را ندارد، همه این موارد باید باهم دیده تا مشکلات معاونت پیگیری شود.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: قرار است دفاتر امور زنان و خانواده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیداری با رئیس جمهور داشته باشند تا مشکلات این دفاتر بررسی و راهکارها ارائه شود.

مولاوردی همچنین ادامه داد: به‌دنبال طراحی ساختار مناسب سازمانی برای اجرای اهداف معاونت هستیم.

وی گفت: از محل ماده 230 اعتباراتی برای دستگاه‌های اجرایی در 14 محور برای استحکام خانواده تدارک دیده شده است.

 

کد مطلب 2364410

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