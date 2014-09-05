به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی روز جمعه در بازدید از رباط عباسی نیشابور و در جمع خبرنگاران، با اشاره به پروژه خانواده سالم که در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شده، گفت: این برنامه با هدف تقویت کارکرد خانواده و ارتقای مهارتهای زندگی طراحی شده است.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی برای کاهش طلاق در جامعه استفاده شود.
وی افزود: ساختار سازمانی این معاونت کارایی لازم، ضمانت اجرایی و بودجهریزی کارآمد را ندارد، همه این موارد باید باهم دیده تا مشکلات معاونت پیگیری شود.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: قرار است دفاتر امور زنان و خانواده وزارتخانهها و سازمانهای دولتی دیداری با رئیس جمهور داشته باشند تا مشکلات این دفاتر بررسی و راهکارها ارائه شود.
مولاوردی همچنین ادامه داد: بهدنبال طراحی ساختار مناسب سازمانی برای اجرای اهداف معاونت هستیم.
وی گفت: از محل ماده 230 اعتباراتی برای دستگاههای اجرایی در 14 محور برای استحکام خانواده تدارک دیده شده است.
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