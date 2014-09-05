به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن اشاره به روند مذاکرات روزهای گذشته تیم مذاکره کننده هسته ای با اعضای 1+5، اظهار داشت: تیم دیپلماسی نباید از خطوط قرمز نظام فاصله بگیرند و از حقوق ملت ایران دفاع کند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران از تیم هسته ای حمایت می کنند، تصریح کرد: این حمایت برگ برنده ایران در روند مذاکرات است.

خطیب جمعه سمنان دیدار اخیر نمایندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری و بیانات معظم له را یادآور شد و افزود: استکبار جهانی و در راس آنها صهیونیست ها می خواستند اهداف خود را با ایجاد نظم جدید در دنیا محقق کنند.

عبدوس خاطرنشان کرد: امروز بحث آزادی و حقوق بشر که همواره مورد ادعای دولت‌های غربی بوده است جز طبل توخالی چیز دیگری نیست.

وی همچنین با یادآوری جمعه خونین 17 شهریور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز گفت: شهدای این روز با مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم ستمشاهی زمینه پیروزی انقلاب را محقق کردند.

امام جمعه موقت سمنان یا تاکید بر اینکه وصیت نامه شهدا باید مورد توجه آحاد ملت باشد افزود: متاسفانه در این مورد مهم غفلت شده است و مشکلات فرهنگی از جمله بدحجابی به خاطر عدم رعایت این مهم است.

عبدوس همچنین در خاتمه با یادآوری فرارسیدن هفته تعاون و تاکید دین مبین اسلام بر تحقق امر مهم همکاری و تعاون، گفت: تلاش تعاونگران در عرصه تولید و اشتغالزایی کشور قابل تقدیر است.