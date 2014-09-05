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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۴۴

حجت الاسلام عبدوس:

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خطوط قرمز نظام را رعایت کند/ حمایت مردمی برگ برنده تیم دیپلماسی ایران

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خطوط قرمز نظام را رعایت کند/ حمایت مردمی برگ برنده تیم دیپلماسی ایران

سمنان – خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت سمنان با تاکید بر اینکه در مذاکرات هسته‌ای از حقوق مسلم خود کوتاه نمی‌آییم، گفت: تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز خطوط قرمز نظام را رعایت و از حقوق ملت ایران دفاع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن اشاره به روند مذاکرات روزهای گذشته تیم مذاکره کننده هسته ای با اعضای 1+5، اظهار داشت: تیم دیپلماسی نباید از خطوط قرمز نظام فاصله بگیرند و از حقوق ملت ایران دفاع کند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران از تیم هسته ای حمایت می کنند، تصریح کرد: این حمایت برگ برنده ایران در روند مذاکرات است.

خطیب جمعه سمنان دیدار اخیر نمایندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری و بیانات معظم له را یادآور شد و افزود: استکبار جهانی و در راس آنها صهیونیست ها می خواستند اهداف خود را با ایجاد نظم جدید در دنیا محقق کنند.

عبدوس خاطرنشان کرد: امروز بحث آزادی و حقوق بشر که همواره مورد ادعای دولت‌های غربی بوده است جز طبل توخالی چیز دیگری نیست.

وی همچنین با یادآوری جمعه خونین 17 شهریور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز گفت: شهدای این روز با مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم ستمشاهی زمینه پیروزی انقلاب را محقق کردند.

امام جمعه موقت سمنان یا تاکید بر اینکه وصیت نامه شهدا باید مورد توجه آحاد ملت باشد افزود: متاسفانه در این مورد مهم غفلت شده است و مشکلات فرهنگی از جمله بدحجابی به خاطر عدم رعایت این مهم است.

عبدوس همچنین در خاتمه با یادآوری فرارسیدن هفته تعاون و تاکید دین مبین اسلام بر تحقق امر مهم همکاری و تعاون، گفت: تلاش تعاونگران در عرصه تولید و اشتغالزایی کشور قابل تقدیر است.

کد مطلب 2364411

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