به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف الدین ملک حسینی بعدازظهر جمعه در دیدار با جمعی از اعضای هیئات مذهبی استان اظهار داشت: دین مجموعه از آرمانهاست که گاه با نمونه ها و گاه با نمادها به انسانها معرفی شده است.

وی بیان کرد: نمونه‌ها الگوهایی هستند که دین در آنها تجسم و تجسد پیدا کرده و خداوند در قرآن نمونه های زیادی را برای مومنین مثال زده است.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه این نمونه ها در دین اسلام موجب جذب مردم به دین می شود، تصریح کرد: اگر یک دین فقط آرمان‌ها را بگوید و نشان ندهد که این آرمانها در انسانها محقق می‌شود، آن دین آرمانی نیست که بتواند به خودش عینیت دهد و در جامعه یک هویت عینی پیدا کند.

اسلام دین نمونه گراست

وی با بیان اینکه گاه آرمان‌ها را نمادها به دوش می‌کشیدند، گفت: اسلام دین نمونه گراست و دین نمادگرا نیست اما با نمادگرایی مخالفت نیز نکرده است.

آیت الله ملک حسینی افزود: بر خلاف اسلام، بسیاری از فرقه ها و ادیان انسان ساخته، ادیان نمادگرا هستند نه نمونه‌گرا. چون اگر بخواهند نمونه‌ها را نشان دهند گاه آرمانهای موهومشان نمونه عینی ندارد و گاه آنچنان دروغپردازی در خصوص آرمانهای خودشان کرده اند که در میان دوستان خودشان نمونه پیدا نمی کنند و بنابراین رو به نمادگرایی آورده اند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اما اسلام از هرچیزی که با منش انسانی و شیوه های عقلانی مخالف نیست برای ترویج دینش بهره می گیرد و چون دین نمونه گراست، قرآن پی در پی انبیاء و اوصیاء را معرفی می کند تا خداوند حاکمیت، امامت، هدایت و ولایتش را در چهره این انسانها به بشر نشان دهد.

وی در ادامه با اشاره به حرکت نمادین حضور کاروان رضوی حامل پرچم امام رضا(ع) در استان گفت: هرچه برای ما از ائمه آورده شود تبرک است و باید از فرصت حضور خدام امام رضا(ع) استفاده کرد.

رشد معنوی زمینه ساز رشد مادی جامعه است

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: توفیق دنیا و آخرت ما در پرتو خدمت به ائمه معصومین است و مشارکت مان در این عرصه ها مایه آبادانی معنوی استان خواهد بود و منطقه ای که به لحاظ معنوی آباد شد، زمینه برای رشد مادی آن نیز به شکل توسعه متوازن ایجاد خواهد شد.

آیت الله ملک حسینی افزود: جامعه ای که اول به مادیت آن پرداخته شود و بعد به رشد معنوی، تبعیض، رشد کاریکاتوری و توسعه نامتوازن، جزء خصائص آن است و در چنین جامعه ای اتفاقات شومی می افتد که به معنویت ها نیز خدشه وارد می کند.

وی با بیان اینکه رحمت خداوند با گرایش انسانها به معنا بدست می آید، اظهار داشت: انسانها تا در حیطه معنا که خدمت به انسانها، روح ایثار، فداکاری، حرمت به مقدسات و .. است، رشد نکنند، مورد رحمت نیستند و در این جامعه فقر و تبعیض و .. اتفاق می افتد و زمینه ساز کفر است.