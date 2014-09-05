رهنمودهای رهبری باید نقشه راه سیاست مداران و دولت مردان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: سخنان مقام معظم رهبری در جمع خبرگان رهبری چون بیانات گذشته راهگشا و کارساز است و امروزه هم دوستان و هم دشمنان فهمیده اند که کلام رهبری نافذ و تاثیرگذار است لذا باید قدردان این نعمت الهی باشیم و این بیانات را بکار بندیم.



وی افزود: تاکید رهبری در علم وفنآوری و فرهنگ و اقتصاد موجب دستاوردهای ارزشمندی شده است و اگر امروز نیز به این بیانات توجه کنیم مسیر روشنی در چشم انداز کشور ترسیم خواهد شد.



امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: وقتی رهبری اعلام کردند به مذاکرات خوش بین نیستند کاش دولتمردان توجه می کردند زیرا امروز آمریکا نشان داد وقتی در کنار مذاکره باز هم تحریم ها را بیشتر می کند توهین به ملت است و در این شرایط تحریم بیشتر معنا ندارد.



مقاومت مردم غزه هیبت دروغین اسرائیل را شکست



عابدینی با اشاره به پیروزی مردم غزه یادآورشد: پیروزی مردم غزه هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم شکست و این رژیم که در گذشته با کمک آمریکا هرکاری می خواست انجام می داد این بار شکست خورد و تن به آتش بس داد و این موفقیت موجب خوشحالی مسلمانان شد.



وی اضافه کرد: این پیروزی ثمره ارزشمندی برای مسلمانان و مستضعفان جهان است و پس لرزه های آن صهیونیست ها و هم پیمانان آنها را به وحشت انداخته است.



امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: امروز دیگر سرزمین های اشغالی و مناطق مختلف اسرائیل برای یهودیان امن نیست و شهرک ها و روستاهای اسرائیلی در تیر رس حزب الله قرار دارد.



حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: امیدواریم با مسلح شدن کرانه باختری به موشک های دور برد حزب الله دیگر هیچ نقطه امنی در اسرائیل نباشد تا این جنایتکاران به خود آیند و از کرده خود پشیمان شوند.



وی افزود: از این پس شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود و صهیونیست ها برای ماندن در سرزمین های اشغالی با ترس و وحشت روبرو خواهند بود.



عابدینی بیان کرد: در این جنگ سران مرتجع منطقه از جمله مصر و عربستان و سایر کسانی که با صهیونیست ها مراوده داشتند نیز رسوا شدند.



وی افزود: اسرائیل امروز مانند ماشین فرسوده ای است که تنها بوقش مانده و با تبلیغات دروغین رسانه ای در نظر مردم بزرگ جلوه می کند ولی در حقیقت دیگر صلابت گذشته را ندارد.



داعش محکوم به نابودی است



امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: بزودی طومار جریان تروریستی داعش در هم پیچیده خواهد شد و تنها نام ننگینی از این جانیان برجای خواهد ماند و لکه سیاه دیگری در تاریخ استکبار ثبت خواهد شد.



وی افزود: گروهک تروریستی داعش برای ایجاد تفرقه و کشتار بین مسلمانان راه اندازی شده و این سگهای هار هیچ خطری برای آمریکا و ایادی اش ندارد هر چند وقتی ماموریت آنها به اتمام برسد از شرشان خلاص خواهند شد.



دولتمردان سخنان رهبری را نقشه راه بدانند



وی با اشاره به رهنمودهای مقاتم معظم رهبری تصریح کرد: سخنان رهبری باید نقشه راه مسئولان کشور باشد و رئیس جمهور، وزرا، دولتمردان این رهنمودها را نصب العین کار خود قرار دهند تا موفقیت ها بیشتر شود.



عابدینی بیان کرد: نظام سلطه جهانی در حال تغییر است و بزودی شرایط دیگری در جهان حاکم خواهد شد و ما که مدعی حکومت اسلامی هستیم برای شرایط جدید هم باید برنامه داشته باشیم.



خطیب جمعه قزوین به مناسبت سالروز شهادت آیت الله بروجردی، آیت الله مدنی و سرتیپ دستجردی و کشتار 17 شهریور هم مطالبی بیان کرد.



وی در پایان گفت: از سوی حوزه علمیه قزوین همایش بزرگداشت علامه طباطبایی در قزوین برگزار خواهد شد.