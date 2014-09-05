به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه‌های نماز جمعه اظهار داشت: نظام اسلامی در 35 سال عمر بابرکتش همواره با پشتیبانی و با مقاومت ملت بزرگ ایران چالش‌های بسیار بزرگ را تبدیل به فرصت‌های مهم کرده است.

خطیب نماز جمعه ایلام گفت: این یک واقعیت است که هرگاه ما از موضع قدرت در هر مسئله ایی چه سیاسی چه امنیتی و اقتصادی با طرف‌های غربی وارد مذاکره شدیم پیروزی به دست آوریدم و دشمن را با خفت و ذلت وادار به عقب نشینی نمودیم.

لطفی با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران یادآور شد: اعمال این تحریم ها بار دیگر عدم صداقت آمریکایی‌ها و بی‌فایده بودن مذاکرات با مقام‌های این کشور زورگو را به اثبات رسانید.

نماینده ولی فقیه در ایلام گفت: دستگاه دیپلماسی ما به ویژه تیم مذاکره‌کننده باید با منطق کوبنده و با اقتدار و عزت که برازنده ملت بزرگ ایران است وارد مذاکره شوند و عزت و اقتدار و برتری نظام و رهبری را در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی رژیم آمریکایی و متحدان اروپایی‌اش به نمایش بگذارند.

وی بیان کرد: موضع گیری اخیر مقام های آمریکایی در موضوع هسته ای و اعمال تحریم های جدید حقانیت کلام رهبری مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا را روشن کرد.

وی افزود: آمریکا و متحدانش در آستانه مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن با تهدید و تحریم، مردم ایران را مورد تحقیر و اهانت قرار داده‌اند و همواره در مذاکرات دو جانبه تلاش می کنند با ترفندهای مختلف با دیپلماسی لبخند امتیاز بگیرند و بر مواضع خصمانه خود پافشاری می‌کنند.

خطیب نماز جمعه ایلام با اشاره به 11 ذی القعده، سالروز میلاد مسعود ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع)، اظهار کرد: امام رضا(ع) فرمودند: مومن کسی است که هرگاه نیکی کند از عمل خود خوشحال شود و هرگاه از او عمل بدی سر بزند استغفار کند، مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند .