به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی با حضور در نماز جمعه شاهرود در بین خطبه های این نماز عبادی و سیاسی با اشاره به تاکید دولت برای گرفتن فرصت ها از دشمنان ملت ایران افزود: دولت تدبیر وامید تمام تلاش خود را برای تحقق وعده هایی که به مردم داده به کار بسته است.

وی از مردم خواست برای خدمتگزاران خود در دولت دعا کنند تا آنها بتوانند در راستای تحقق اهداف امام راحل(ره) و شهدا گام بردارند و خاطرنشان کرد: یکی از یادگاران امام راحل(ره) همین نماز جمعه است که مکان خوبی برای آگاهی از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فردی مردم و جامعه به شمار می‌رود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که فرصت پژوهش در شاهرود فراهم است تصریح کرد: ظرفیت علمی این شهرستان با توجه به سابقه علمی و فقهی آن بسیار بالا است وظیفه ما حمایت از این ظرفیت است.

هاشمی در خاتمه با اشاره به اینکه فرمایشات ولی امر مسلمین آیت الله العظمی خامنه ای و سیاست های دولت در استفاده حداکثری از امکانات موجود است عنوان کرد: در آینده نزدیک برای هر دانشگاه، ماموریت ویژه ای تعریف خواهد شد تا دانشگاه ها موفق تر از قبل عمل کنند.