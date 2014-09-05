به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شمس‌الدین در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان بشرویه با بیان اینکه در این جهان تنها در اسلام محمدی برادری و حکومت الهی حکم فرما است، اظهار کرد: کارهای خیر و نیک در بلاد اسلامی وجود دارد و تنها مکتب شیعی و اسلام است که از حق مظلوم دفاع می‌کند.

وی با تبریک فرارسیدن میلاد امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع) بیان کرد: از فضیلت‌های شاخص ائمه و به ویژه امام رضا(ع) دفاع از حقوق مظلوم است که امروزه این مکتب در تمامی کشورهای اسلامی حاکم شده و دشمن از این امر هراس دارد.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین به تقوای الهی و خوبی‌های دو مسلمان بر یکدیگر نیز اشاره کرد و افزود: تنها انجام کارهای خیر و نیک سبب صاف شدن دل‌ها نمی‌شود بلکه باید کارهای شر را نیز ترک کرد و همانطور که در آیات و روایات نیز آمده هر کس بخواهد به بهشت وارد شود باید در ادای حق مظلوم و انجام کارهای خیر پیشقدم شود.

امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به ولادت امام رضا(ع) بر هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم جشن و سرور در شب ولادت علی بن موسی الرضا(ع) تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به جریاناتی که در زمان ستمشاهی در 17 شهریورماه سال 57 رخ داده است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی از برکات و تفضلاتی است که از مکتب عاشورایی و از قرآن و عترت خاتم الانبیاء الهام گرفته است و خون‌های زیادی برای پیروزی آن ریخته شده و ما امروزه شاهد ترویج این نظام در تمامی جهان هستیم.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین ادامه داد: مردم صبور ایران از اسلام و ملتشان دفاع هموراه دفاع می‌کنند و امروزه ترویج این مکتب سبب شده دشمنان با عناوین مختلف سعی بر ایران‌هراسی، فتنه‌افکنی و برانداختن مکتب تشیع کنند.

امام جمعه شهرستان بشرویه افزود: اما امروزه شاهد آن هستیم که همان دشمنان با شکست مجدد در برابر اسلام ای نبار با تجهیز گروهک‌های تروریستی و داعش مردم بی‌دفاع و شیعه را نشانه گرفته‌اند.

وی بیان کرد: تنها هدف دشمنان تخریب شیعیان بوده و از هیچ اقدامی هراس ندارند و تنها سه کشور اسرائیل، آمریکا و انگلیس پشت این فتنه‌ها بوده و ملت ایران نیز با بیداری کامل دست آنان را رو خواهد کرد.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در بین دولتمردان اشاره داشت و افزود: رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود بر مردمی بودن دولت، تلاش در راستای افزایش تولیدات بومی، توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع در روستاها و همچنین توسعه مناطق روستایی تاکید فراوان کرده‌اند.

وی بر تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه دیگر جایی برای فتنه‌گران در مجموعه دستگاه‌های اجرایی و دولت قرار ندارد، اشاره کرد و افزود: باید با تمامی عوامل فتنه‌های اخیر برخورد جدی صورت گیرد.