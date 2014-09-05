به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با اشاره به دیدار هیئت دولت و همچنین مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: در این دیدار‌ها نکات و بیانات مهمی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب به داشتن نگاه کلان و جامع به مسائل کشور، منطقه و جهان تأکید کردند و فرمودند که نظم گذشته حاکم بر دنیا متزلزل شده و نظم نوینی در حال شکل گیری و رشد است.

تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به دو پایه فکری و ارزشی و نظامی و سیاسی نظم مستقر در جهان در هفتاد سال گذشته اشاره کردند، بیان داشت: رهبری به این امر اشاره کردند که تحولات سالهای اخیر جهان و منطقه، آشکارا نشان می‌دهد که هر دو پایه اقتدار غرب دچار چالش و تزلزل جدی شده‌ است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمودند، غربی‌ها در طول سال‌های متمادی با طرح شعارهای جذاب و فریبنده‌ای همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و دفاع از انسان‌ها، تلاش کردند تا برتری ارزشی نظام خود را بر سایر مناطق جهان و ادیان مختلف به ویژه دین اسلام تثبیت کنند.

حجت الاسلام سعیدی افزود: متأسفانه در دنیای اسلام برخی افراد و شخصیت‌ها و دولت‌ها تحت تأثیر این شعار‌ها، معتقد به برتری ارزش‌های مورد ادعای غرب شدند و این تفکر همچنان طرفدارانی دارد.

وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب با اشاره به آمار تعجب‌ برانگیز حمایت غرب از کودتا‌ها ضددولت‌های مستقل، عنوان کردند که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم، برای سرنگونی ۵۰ دولت اقدام و با ده‌ها جریان مقاومت مردمی مخالفت کرده است.

خطیب جمعه قم، با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب نظم نوینی در جهان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و با هدایت‌های امام راحل آغاز شده است، افزود: این نظم نوین جهانی با جانفشانی‌های ملت ایران و رهبری‌های داعیانه مقام معظم رهبری در حال جان گرفتن است.

نظم نوین جهانی موجب عصبانیت دنیای استکبار شد

وی تاکید کرد: این نظم نوین جهانی که در منطقه خاورمیانه و حتی سایر مناطق خودنمایی می‌کند موجب عصبانیت دنیای استکبار شده است.

حجت الاسلام سعیدی، تصریح کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب واقعیات رخ داده در منطقه را نباید واژگون درک کرد بلکه باید اتفاقات منطقه به درستی تحلیل و درک شود و در این راستا باید خودمان را برای ایقای نقش در نظام نوینی که در جهان در حال شکل گیری است آماده کنیم و از همه ظرفیت‌ها برای رشد بیشتر آن استفاده کرد.

وی ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب، علم و فناوری، اقتصاد و فرهنگ را سه عنصر کلیدی برای افزایش اقتدار کشور برشمردند و تاکید کردند که مسئولین باید در هر سه بخش با تلاش خود موجب تقویت بیش از پیش کشور شوند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، با بیان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی، رسالت کادر سازی و فرهنگ سازی برای جامعه را بر عهده دارند، افزود: رهبر معظم انقلاب در میان عناصر کلیدی اقتدار کشور به فرهنگ بیش از سایر موارد تأکید دارند.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: ملت ایران با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب راهی که برای رسیدن به قله ارزش‌ها، شرف و غزت خود در نظر گرفته است را با توکل به خدا ادامه می‌دهد و تا رسیدن به قله و اهداف کلان خود از پای نخواهند نشست.