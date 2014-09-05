آمريكا با ايجاد ناامني روند حضورش را در خاورميانه توجيه مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان با بیان اینکه استکبار حامی اصلی تروریسم و عامل ناامنی های بوجود آمده در منطقه است، افزود: در حال حاضر استكبار جهاني با حربه هاي مختلف تلاش مي كند به حضورش در خاورميانه تدوام دهد.

وي ادامه داد: آمریکا و رژیم صهونیستی مسىئول ناامنی های بوجود آمده در منطقه خاورمیانه هستند و گروهک های تروریستی همچون القاعده، طالبان و داعش دست پرورده آمریکای جنایتکار هستند.



حجت الاسلام خاتمي با بيان اينكه ايجاد تنش و جنگ تنها به سود اسراييل است افزود: جنگ های به وقوع پیوسته در منطقه خاورمیانه تنها به سود اسرائیل است و آمریکا تلاش می کند تا امنیت رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته تامین کند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با یادآوری حادثه 11 سپتامبر حو مله به برج های دوقلوهای سازمان تجارت جهانی درسال 2001 افزود: این حادثه تنها بهانه ای برای گسترش سلطه طلبی آمریکا و غارت کشورهای هدف آن بود.

حجت الاسلام خاتمي در ادامه به جالش هاي موجود در زمينه ازدواج اشاره كرد و افزود: سخت گیری مالی برخی از والدین در ازدواج جوانان، نه تنها دلسوزی نیست بلکه زمینه به گناه آلوده شدن فرزندان خود را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از جوانان نیز به دلیل ترس از عدم تامین مالی تن به ازدواج نمی دهند گفت: خدای متعال در آیه 32 از سوره مبارکه نور وعده تامین جوانانی که قدم در راه ازدواج می گذارند را داده است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: اینکه عده ای ضعف مالی را بهانه عدم ازدواج خود می دانند بدلیل نداشتن باور قلبی به آیه های قرآن و وعده خدای متعال است.

نماینده ولی فقیه در ادامه با اشاره به مناسبت های پیش رو در هفته جاری ادامه داد: حادثه 11 سپتامبر و عاملین حمله به برج های دوقلو هنوز در هاله ای از ابهام هستند و امریکا هیچ گاه اجازه تحقیق و تفحص در این مورد را نداد در حالی که این مساله دست آویز آمریکا برای حمله به عراق و افغانستان به بهانه مقابله با تروریسم بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه هفته گذشته به عنوان هفته جهانی مسجد نام گذاری شده بود گفت: این نام گذاری در سالروز به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی توسط رژیم غاصب صهیونیستی بود و تا به امروز طبق آمار ارائه شده 200 مسجد در سرزمین های اشغالی توسط صهیونیست تخریب شده اند که این امر ورود جدی همه جوامع اسلامی را در حمایت از فلسطین ضروری می کند.



حجت الاسلام خاتمي با بيان اينكه با توجه به جایگاه علم آموزی در دین مقدس اسلام، بی سوادی شایسته کشور اسلامی ایران نیست افزود: با وجود همه تاکیدات که دین مبین اسلام بر علم آموزی دارد و لی هنوز در کشور اسلامي ايران شاهد بی سوادی برخی از افراد هستیم و این امر به هیچ عنوان برازنده کشور نیست.