امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید‌ محمد‌باقر عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین دفاع از ولایت و حکومت الهی است.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر سبب تقویت حکومت الهی می‌شود، افزود: هنوز امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده و ضروری است در این راستا فرهنگ‌سازی شود.

وی تصریح کرد: انجام این فرضیه الهی بر مردم و مسئولان واجب است و چه بسا که نسبت به مسئولان ضروری‌تر نیز هست.

فتنه 88 فراموش شدنی نیست

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به فتنه‌های اخیر کشور بیان کرد: فتنه سال 88 امری نیست که از کنار آن ساده گذشت و بتوان آن را نادیده گرفت.

وی گفت: در عین حال نظام در برخورد با آن‌ها نهایت رافت را نشان داده اما سپردن پست‌های مهم به این افراد کار درستی نیست.

حجت‌الاسلام عبادی به دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت اشاره کرد و گفت: رهبری در این دیدار راه نجات کشور را بیان کردند و رسانه‌ها باید هرچه بیشتر به این سخنان بپردازند.

وی افزود: هرچند در دولت تدبیر و امید تعامل بین سه قوا بسیار بهتر از گذشته شده است اما دولت باید تلاش کند که بعضی از ایرادات کوچک را نیز رفع کند که مجلس نیز در زمینه یاری به دولت آمادگی کامل دارد.

مدیران کم کار باید پاسخگو باشند

حجت‌الاسلام عبادی به سفر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان اشاره کرد و افزود: تمام مدیران استان باید نهایت تلاش خود را برای جذب این اعتبارات انجام دهند و اگر کسی کم‌کاری کرد باید پاسخگو باشد.

خطیب موقت جمعه در بیرجند به حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت: جریان 11 سپتامبر جریان حساب شده‌ای توسط سردمداران آمریکایی بود.

حجت‌الاسلام عبادی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید هستند، ادامه داد: آمریکایی‌ها با این حادثه به دنبال مظلوم‌‌نمایی ایجاد فضایی برای حمله به خاورمیانه بودند.

وی گفت: حمله به عراق و لبنان نیز در همین راستا بوده و امروز نیز هدف آن‌ها از بین بردن مقاومت در لبنان و سوریه است اما آنها همچنان بی‌نتیجه از این بلندپروازی‌ها هستند.

امام جمعه موقت بیرجند گروه داعش را برنامه جدید آمریکا و اسرائیل در منطقه دانست و افزود: داعش دست‌پرورده آمریکا و اسرائیل است.

حجت‌الاسلام عبادی با بیان کرد: بعضی از عالم‌نمایان شیعه و سنی و سخنان تند و متعصابه آن‌ها علیه یکدیگر زمینه به وجود آمدن گروه داعش بوده است.