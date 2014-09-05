نبود سازمان اموال تملیکی در لرستان/ مسئولان برای استقرار ادارات مورد نیاز اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در گفتگو با خبرنگاران یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه هر استان و منطقه ای را استقرار ادارات، نهادها و سازمانهایی دانست که برای رفع مسائل و مشکلات آن منطقه نیاز است.

وی با بیان اینکه استان لرستان در این زمینه نیز محروم است تصریح کرد: متاسفانه استانی با این وسعت از وجود برخی سازمانها که باید در لرستان مستقر باشند بهره مند نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از عدم استقرار برخی از این نهادها به عنوان چالشی در روند توسعه استان یاد کرد و بیان داشت: یکی از این ارگانها، سازمان اموال تملیکی بوده که همچنان استان لرستان از وجود این سازمان محروم است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: به دلیل نبود سازمان اموال تملیکی در استان اموال و کالاهای ضبط شده یا در انبارها نگهداری شده و از بین می روند و یا باید به استانهای دیگر منتقل و به فروش رسانده می شوند.

وی عنوان کرد: با این وضعیت ما شاهد هستیم که اموال ضبط شده در لرستان به استان دیگری ارسال شده و پس از قیمت گذاری به فروش می رسند و تعیین تکلیف می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از این وضعیت به عنوان یک ضعف در استان یاد کرد و گفت: این در حالیست که شاکی و ذی نفع پرونده های مرتبط نیز باید برای ادامه کار پرونده خود به استان دیگر بروند.

حجت الاسلام میرعمادی از مسئولان خواست که نسبت به ایجاد و استقرار سازمانها و تشکیلاتی که باید در استان مستقر شوند پیگیری های لازم را داشته باشند و گفت: در این راستا باید استقرار سازمان اموال تملیکی در دستور کار متولیان قرار گیرد تا شاهد رفع مشکلات در این زمینه باشیم.

ضرورت راه اندازی نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

بنابر این گزارش این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی استان لرستان بر ضرورت راه اندازی نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این استان تاکید کرد.

سرهنگ قدرت الله دالوند در این رابطه نبود نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را یکی از چالش های پیش روی نهادهای مبارزه گر با قاچاق کالا دانست.

وی بیان داشت: عدم وجود سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان مشکلات بسیاری را برای سازمان های کشف کننده کالاهای قاچاق به وجود آورده لذا استقرار این سازمان در استان لرستان باید در دستور کار کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قرار گیرد.

همچنین مسئولان اداره کل تعزیرات حکومتی استان نیز در این رابطه گفته بودند که تحقیقات مقدماتی ارزیابی گمرک و ورود سازمان املاک تملیکی به استان منجر به صدور رای نهایی می شود که اگر شرایط تسریع در اجرای احکام این حوزه فراهم شود بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز غنی تر خواهد شد.

گلایه های این مسئولان به کمیسیون مبارزه به قاچاق کالا و ارز استان نیز کشیده شد تا معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در جلسه تیرماه سالجاری این کمیسیون در ارتباط با شکل گیری سازمان اموال تملیکی در لرستان بگوید: ایجاد و شکل گیری سازمان اموال تملیکی یک خواسته به جا و به حق برای استان است.

سید سعید شاهرخی ادامه داد: از سال گذشته مکاتباتی انجام شده و با استقرار نمایندگی این سازمان در استان موافقت های اولیه صورت گرفته که باید افرادی برای حوزه نمایندگی معرفی شوند که دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالا و ارز باید این موضوع را پیگیری و مراتب را به معاونت سیاسی امنیتی استانداری گزارش دهد.