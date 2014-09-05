قرار گرفتن در صراط حق الهی بزرگترین کرامت است/ جشن ولادت امام رضا (ع) باشکوه تر از هر سال برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به اینکه در دهه کرامت که از ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز و تا ولادت امام رضا (ع) ادامه دارد افزود: در بحث کرامت باید این خواهر و برادر را الگو قرار دهیم چرا که بحث کرامت در اسلام و در عالم امکان مغفور مانده و فراموش شده است .

وی اظهار داشت : اگر افراد متخصص و اهل فن در حوزه کرامت وارد شوند می توانند با استفاده از قرآن، روایات اهل بیت، داستان ها، حوادث و ... 10 جلد کتاب راجع به کرامت انسان بنویسند.

آیت الله محمدی ادامه داد: در این زمینه باید ابتدا بدانیم برد کرامت، میدان وسیع کرامت و کرامت انسان تا کجاست و چرا در میان این همه مخلوقات انسان صاحب کرامت آفریده است .

وی با تاکید براینکه عمده ترین کرامت های خدواوندی برای انسان است تصریح کرد: کرامت یعنی بزرگی، بزرگواری، جوانمردی، سخاوت، فضل و بخشش و گذشت و گذشت نیز یعنی عف که همه اینها زیر چتر کرامت قرار می گیرند لذا انسانی که از کرامت کافی برخوردار است از همه این خوبی ها برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه استقامت در کارهای خیر و رسیدن به هدف های بزرگ از بهترین کرامت های انسان است گفت: اگر انسان در کارهایش استقامت نداشته باشد در هر کاری شکست می خورد .

ایت الله محمدی بابیان اینکه نعمت هدایت بالاترین نعمت الهی است و چه نعمتی بالاتر از ایمان افزود: کمک به سالخوردگان و محبت به کودکان از موثرین ترین نقش های اجتماعی و اخلاقی در جامعه است لذا یکی از امتیازات مهم برای انتخاب مدیران در ادارات تکریم ارباب رجوع است.

وی در ادامه اظهار داشت : یکی از راه هایی که محبت را در میان افراد افزایش می دهد و موجب نزدیک شدن دلها با یکدیگر می شود هدیه است لذا اگر به مسافرت می روید برای دوستان و آشنایان خود سوغاتی بیاورید که این یکی از راه های صله است .

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه بعضی از انسان ها از اکرام خداوند بهره مند هستند و عده ای کاری را کرده اند که خدواند آنها را خار کرده است تصریح کرد: کسی را که خدواند خار کند هیچ کسی نمی تواند آن را عزیر کند لذا در حال حاضر خارترین و مغفور ترین دولت ها در دنیا اول اسرائیل و سپس آمریکا و آل سعود هستند .

وی بابیان اینکه ذات اقدس الهی منبع کرامت های بی نهایت است خاطرنشان کرد: وقتی به سلسله مراتب به پایین می آئیم بعد از خدواند پیامبران، ملائکان مقرب، ائمه معصومین و بعد هم شاگردان آنها قبله کرامت هستند.

امام جمعه همدان ادامه داد: امام حسن مجتبی(ع) کریم اهل بیت و حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت(ع) هستند و این به این دلیل است که این بزرگواران دارای هزاران فضیلت در زمینه های مختلف و گل سرسبد هستند.

آیت الله محمدی با اشاره به روایاتی از هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت رضا(ع) که فرمودند هر کس در دیار غربت مرا زیارت کند در 3 مرحله خطرناک زندگی او را زیارت خواهم کرد گفت: امام رضا زائران خود را اول در پل صراط که سخت ترین و خطرناک ترین مکان است دوم در هنگام دادن نامه اعمال انسان در قیامت و سوم هنگام حساب و کتاب نامه اعنال زیارت و شفاعت آنها را می کند.

وی در ادامه اشاره به تشکل های سیاسی که در کشور وجود دارد و همچنین با بیان اینکه کسانی باید وارد عرصه سیاست شوند که هم عقل و هم علم سیاست را بدانند افزود: یکی دیگر از مواردی که افراد هنگام ورود به عرصه سیاست باید داشته باشند تقوا است.

ایت الله محمدی اظهار داشت : ما در همه زمینه متخصص به مراجعه می کنیم اما در زمینه سیاست کوتاهی می کنیم .

وی با بیان اینکه دیروز در محضر مقام معظم رهبری بودیم خاطرنشان کرد:ایشان فرمودند که همه باید دولت را کمک کنند چرا که کمک به دولت کمک به مردم است .

امام جمعه همدان با تاکیر براینکه من عضو هیچ یک ازباند ها و جناح های سیاسی نیستم یادآورشد: من مستقل هستم چراکه معیار های من براساس ارزش های هرکسی است لذا افراد نباید به خاطر سیاست کاری ارزش های یکدیگر را زیر پا بگذارند .

ایت الله محمدی خاطرنشان کرد : سیاسیت گذاری باید براساس چارچوب تقوای الهی باشد .

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن میلاد امام رضا(ع) از مردم و هیئات مذهبی خواست تا جشن های باشکوهی در شان این بزرگوار برگزارکنند.