به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید موسی حسینی مجد ظهر امروز در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه اسدآباد اظهار داشت: خانوادهها مسئول اعمال خود هستند و همین اعمال باعث میشودخوشبخت و یا بدبخت شوند.
وی افزود: خانوادههایی که اعمال و کردار خوبی دارند اهل سعادت هستند اما در مقابل آن خانوادههایی که اعمال زشت انجام میدهند اهل شقاوت هستند.
امام جمعه اسدآباد زندگی را نتیجه عقاید انسان دانست و بیان داشت: اگر عقاید انسان مثبت باشد باعث خوشبختی خانواده فرد میشود و اگر منفی باشد باعث نابودی نظام خانواده میگردد.
وی برخی از نشانههای بدبختی در خانوادههای را بیبند و باری و انتقامجویی عنوان کرد و گفت: اگر این نشانهها در خانوادهها پدید بیاید آن خانواده بدبخت میشوند اما اگر خانوادهها از اعمال زشت، لقمه حرام و رفتارهایی که دور از شأن مسلمان است دوری کنند در مسیر سعادت و خوشبختی قرار میگیرند.
حسینی مجد عنوان کرد: یکی از مهمترین دلایل سعادت، دوری از پرخاشگری است چراکه اعضای خانواده باید اهل مدارا باشند.
وی با تسلیت به مناسبت سالروز شهادت آیتالله قدوسی و سرتیپ دستجردی بیان داشت: آیتالله قدوسی از علمای برجسته ایران اسلامی بود که مایه مباهات استان همدان بود که این شهدای بزرگوار در 14 شهریورماه سال 1360 توسط منافقین به شهادت رسید.
امام جمعه اسدآباد با تبریک فرا رسیدن ولادت ولینعمت ایرانیان اظهار داشت: امام رضا (ع) عالم آل محمد (ص) است و ایشان به فضل و دانایی معروف است.
وی گفت: دوران امامت امام رضا (ع) 20 سال به طول انجامید که حضرت 17 سال از عمر امامت خود را در مدینه و 3 سال آخر عمر خود را در ایران و خراسان سپری کردند.
حسینی مجد در ادامه با تسلیت شهدت جمع کثیری از انقلابیون در 17 شهریور سال 57 گفت: مزدوران رژیم ستمشاهی جمع کثیری از مردم انقلابی ایران اسلامی را در میدان ژاله تهران به شهادت رساندند که با این مناسبت روز 17 شهریور را جمعه سیاه نامگذاری کردهاند.
وی با تأکید بر ریشهکن نمودن بیسوادی در کشور بیان داشت: باید در کشور با بیسوادی بارزه کرد تا 100 درصد مردم ایران از نعمت سواد بهرهمند شوند.
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