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۱۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

شیخ احمد الصافی:

حادثه پایگاه اسپایکر وحشیانه بود و عاملان آن باید محاکمه شوند

حادثه پایگاه اسپایکر وحشیانه بود و عاملان آن باید محاکمه شوند

نماینده مرجعیت دینی عراق در کربلای معلی در خطبه های امروز نماز جمعه حادثه پایگاه اسپایکر را جنایتی وحشتناک توصیف و اعلام کرد عاملان چنین حادثه ای باید محاکمه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، شیخ احمد الصافی نماینده مرجعیت دینی عراق در خطبه های امروز نماز جمعه در کربلای معلی اظهار داشت: حادثه پایگاه اسپایکر جنایتی وحشتناک بود و باید تحقیقات در این زمینه روند سریعتری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حادثه پایگاه اسپایکر صدها نفر از فرزندان ملت عراق به طرز فجیعی و در شرایطی پیچیده و مبهم به شهادت رسیدند و هنوز سرنوشت برخی از آنها مشخص نیست، گفت: امیدواریم عاملان این جنایت پس از شناسایی محاکمه شوند

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: از ماموریت های اصلی پارلمان عراق باید نظارت بر عملکرد قوه مجریه و قانونمندی آن باشد. شیخ احمد الصافی خاطرنشان کرد: امیدواریم روزهای آینده شاهد تشکیل دولت وحدت ملی قدرتمند باشیم دولتی که بتواند کشور را به گونه ای اداره کند که مشکلات کنونی و آینده را حل و فصل کند.

نماینده مرجعیت عراق در ادامه از احزاب عراقی خواست که منافع ملت عراق را مد نظر قرار داشته باشند و آن را فدای منافع حزبی و شخصی نکنند.

کد مطلب 2364451

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