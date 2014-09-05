جنگ غزه اقتدار سیاسی و نظامی غرب را متزلزل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن منتظری ظهر امروز در آیین نماز جمعه این هفته شهربابک با تبریک میلاد باسعادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع) از حضور سفیران آستان قدس رضوی در شهرستان شهربابک تقدیر و تشکر کرد و گفت: با حضور سفیران آستان قدس رضوی فضای معنوی خاصی در این شهرستان ایجاد شد که بیانگر پیوند قلبی مردم با امام رئوف و مهربان است و خواسته عموم مردم ولایتمدار شهرستان شهربابک ابلاغ سلام های خالصانه و صادقانه به محضر امام هشتم(ع) است.

امام جمعه شهربابک زیارت امام هشتم را سفارش پیامبر اسلام(ص) وائمه معصومین دانست و گفت: مجموع روایات معصومین(ع) زیارت امام رضا(ع) را موجب رفع گرفتاریها، آمرزش گناهان گذشته و آینده، ورود به بهشت و زیارت خداوند درعرش می دانند.

حجت الاسلام منتظری در خطبه دوم به بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: امروز بحران اخلاقی، رواج پوچی و بیهودگی و ناامنی روحی، متزلزل شدن بنیان خانواده و ارزش شدن منکراتی همانند هم جنس گرایی نظام فکری و ارزش غرب را به چالش کشانده است.

وی ادعای غربیها به ویژه آمریکا را در شعار آزادی، حقوق بشر و دموکراسی را غیرموجه دانست و گفت: کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم در جهت سرنگونی دهها دولت و مخالفت با دهها جریان مقاومت اقدام نموده، بیش از 200هزار نفرمردم بی دفاع ژاپن را با بمب اتم نابود کرده، با ایجاد دهها زندان آشکار و مخفی انسانهای بی گناهی را دربند و شکنجه قرارداده، با راه انداختن جریانهای تروریستی مانند القاعده و طالبان و داعش و هزاران جنایت را مرتکب شده است چگونه می توانند ادعای حقوق بشر و آزادی و دموکراسی کند.

وی در ادامه نیز افزود: انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس و جنگ های 33 روزه لبنان و22 و هشت روزه غزه و نبرد 50 روزه اخیر درغزه اقتدارسیاسی و نظامی غرب را متزلزل کرده است.

حجت الاسلام منتظری یاد و خاطره شهداء 17شهریور را گرامی دانست و افزود: شهیدان هفدهم شهریور درس فداکاری و جان نثاری را به نسل های آینده نشان داد و به ستمگران کوردل آموخت که با شهادت جمعی ازمومنان نمی توانند سد عظیم مسلمانان را درهم بشکنند.

امام جمعه شهربابک ایجاد جاده های ترانزیتی را در توسعه شهرستان موثر دانست و گفت: بطور قطع اگر دو بانده شدن جاده شهربابک-هرات تسریع شود تاثیرات فراوانی در توسعه و آبادانی شهرستان شهربابک و منطقه رباط خواهد داشت.

وی افزود: همه مسئولین شهرستان باید پیگیر این امرمهم باشند و کوتاهی کردن دراین موضوع خسارتهای جبران ناپذیری درآینده برای شهرستان به وجود خواهد آورد.