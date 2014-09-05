دانشگاه ها کرسی های آزاد اندیشی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز بیان کرد: اگر امروز می‌خواهیم موقعیت مناسب در منطقه و جهان داشته باشیم باید به سمت جمعیت جوان حرکت کنیم و در عرصه اقتصاد نیز به تولید داخلی اکتفا کنیم.

وی با بیان اینکه باید توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسه با اعضای خبرگان در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، افزود: تحریم‌های جدید دولت آمریکا ، برگرفته از خوی استکباری و سلطه‌طلبی است.

امام جمعه شیراز یاد آور شد: اجلاس شانزدهم خبرگان دستاوردهای مهمی برای رشد کشور داشت از این رو ضروری است که توصیه های مقام معظم رهبری در اولویت کاری مسئولین قرار بگیرد.

آیت الله ایمانی به احیاء کرسی های آزاد اندیشی اشاره کرد وافزود: بحث دیگر و مهم امروز جامعه ما برقراری کرسی‌های آزاداندیشی است که این مهم نیز متاسفانه به فراموشی سپرده شده و معتقدیم باید بیش از پیش احیا شود.

وی گفت: دانشگاه های ما باید کرسی های آزاد اندیشی را داشته باشند و طبیعتا کسانی باید پاسخگو باشند که قدرت علمی لازم را داشته باشند و بتوانند شبهه را پاسخ دهند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: امیدوارم در حوزه های علمیه و دانشگاه های ما کرسی های آزاد اندیشی در مباحث اعتقادی و علمی گسترش پیدا کند.