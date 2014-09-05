نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران سهم بالایی در نجات بشریت از دست استکبار دارد/ ضرورت دوری از تخریب دولتمردان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با بیان اینکه با اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از تخریب دولتمردان دوری کرد، اظهار داشت: بیانات مقام معظم رهبری به دولتمردان نفی اختلاف سلیقه نبوده بلکه تخریب را عاملی برای نفوذ دشمن می دانند.

وی به جایگاه مهم نظام سیاسی کشور ما در دنیا اشاره کرد و افزود: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران سهم بالایی را برای نجات بشریت از دست استکبار دارد و برای حفظ آن باید کوشید.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه سالروز تاسیس پدافند هوایی را گرامیداشت و عنوان کرد: ترس استکبار از پدافند هوایی کشور به خوبی مشخص است و آنان خود را در معرض خطر می بینند.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به سالروز قیام خونین 17 شهریور سال 57 ، تصریح کرد: ملت ایران با مقاومت و از جان گذشتگی روز ننگ شاه و افتخار مردم مسلمان را در تاریخ امضا کردند.

وی همچنین با گرامیداشت هفته بانکداری، اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و تورم یکی از چالشهای مهم اقتصاددانان است که با بررسی های فراوان این مهم حل می شود.

خطیب نماز جمعه بندرعباس در ادامه وجود بی سوادی را یک نقص دانست و بیان داشت: با پیاده شدن فرهنگ سواد آموزی و آگاهی دادن به مردم این معضل اجتماعی حل می شود.

آیت الله نعیم آبادی فرارسیدن میلاد حضرت امام رضا(ع) را گرامیداشت و گفت: این امام بزرگوار شخصیتی فراتر از جهان اسلام بود که دیدار علمای سنی و مسلمان شدن مسیحیان گواه این مطلب است.

وی همچنین با بیان اینکه که امسال میلاد امام رضا(ع) روز ضامن آهو نامگذاری شده است، اظهار داشت: حفظ حریم جانوران و منابع طبیعی استان از وظایف همه افراد است تا از خدمتگزاران محیط زیست حمایت کنیم.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با بیان اینکه اسرائیل در نقشه جهان به عنوان کشور شناخته شده ای نیست، افزود: استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی با پیروزی مردم غزه مواضع خود را در معرض خطر می بینند و گزینه جنگ از میز آمریکاییان حذف شد.