انقلاب اسلامی ایران در تزلزل سیاسی و نظامی غرب بسیار تاثیرگذار بود/ لزوم نقش آفرینی ملت ایران در نظم جدید جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی ظهر امروز در آیین نماز جمعه این هفته استان کرمان با اشاره به دهه کرامت گفت: فرهنگ رضوی باید در جامعه ترویج پیدا کرده و سیره امامان در مملکت اسلامی نهادینه شود.

وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضاء مجلس خبرگان اشاره و تصریح کرد: ایشان در این دیدار اشاره کردند که" اقتدار ایران جهت تاثیرگذاری در نظم جدید جهانی باید افزایش پیدا کند".

امام جمعه موقت کرمان اذعان داشت: مجلس خبرگان برای روز مبادا بوده و وظیفه خطیری بر عهده داشته که یک بار نیز براساس تصمیم گیری علمای مجلس خبرگان؛ رهبری عالم و فرزانه سکاندار کشور شدند و با رهبری های داهیانه ایشان کشور از گزند دشمنان در امان مانده است.

حجت الاسلام صباحی بیان داشت: با گذشت زمان و مشاهده توطئه های دشمان علیه نظام و رهنمودها و اقدامات حکیمانه رهبر معظم انقلاب به درستی این انتخاب بیشتر پی می بریم و امروز باید قدردان این نعمت ارزشمند باشیم.

وی به تزلزل غرب اشاره کرد و اذعان دشات: انقلاب اسلامی ایران در تزلزل سیاسی و نظامی غرب بسیار تاثیرگذار بود.

وی گفت: اگر اولین امر رخ دهد منجر به شکل گیری نظم جدیدی در جهان می شود که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ملت ایران باید در این زمینه نقش پررنگی ایفا کنند.

حجت الاسلام صباحی با تاکید بر لزوم تلاش در سه عرصه فرهنگ، علم و فناوری و اقتصاد، افزود: همه افراد باید در این زمینه بسیج شده و تا سر حد امکان تلاش کنند.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به گفته رئیس جمهور مبنی بر اینکه " فرمایشات رهبری قول سدید است" گفت: واژه سدید معنای عمیقی داشته و برگفته از یکی از آیات قرآن کریم است، بنابراین باید در فرهنگ سیاسی ما ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: به کار بردن این واژه به معنای فصل الخطاب بودن فرمایشات رهبری بوده و به این معناست که فرمایشات ایشان درست، واقعی و محکم است.

حجت الاسلام صباحی همچنین به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از دولت اشاره کرد و افزود: معظم له در جمع اعضاء مجلس خبرگان نیز بر این مهم تاکید کردند.