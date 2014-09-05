ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی بسیج کشور در دامغان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار و 200 نفر ورزشکار بسیجی از سراسر کشور با حضور در شهرستان دامغان طی چهار روز از 11 شهریور ماه جاری در 9 رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم استان آذربایجان غربی و تیم استان کردستان به ترتیب در رشته های والیبال و فوتسال قهرمان ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی پایگاه های استعدادیابی بسیج شدند.

در رشته کاراته بخش کاتا نیز محمد مهدی صالح از استان قم و در بخش مبارزه و در اوزان 42- شاهی و در 47- مرادیان از استان کرمانشاه، در 57- محمدی از استان البرز، در 57+ خسروی و 63- عبداللهی و 70- داداشی از استان مازندران و 70+ شکوری از استان تهران مقام نخست را کسب کردند.

در رشته ورزشی تکواندو هم در اوزان اول تا نهم آقایان خلیلی از استان مازندران، فتحی از استان تهران، جهانگیری از استان همدان، بابایی از استان مازندران، رضایی از استان کرمانشاه، محمدی زاده از استان البرز و فقیر آزاد از استان گیلان عنوان قهرمانی را در این رشته به نام خود به ثبت رساندند.

همچنین در رشته ووشو در فرم ها دان شو، چان چو ان و مبارزه، آقایان حسینی از استان زنجان، مجیدی و صفری هر دو از استان اصفهان و واحدی از استان سمنان به مقام نخست رسیدند.

در رشته ورزشی دو ومیدانی 100 و 200 متر نیز محمدی از استان کردستان، 400 متر شوریابی از استان خراسان، 800 و یک هزار و 500 متر موسوی از استان خوزستان و در پرش های طولی و سه گام نیز مداحی از استان گلستان، پرتاب دیسک منسوبی از استان اردبیل و پرتاب نیزه کلانتری از استان خوزستان مقام نخست را از آن خود کردند.

در رشته تیر و کمان حمیدرضا نعمتی از استان همدان و رضا وکیلی از استان یزد اول شدند.

علیرضا سرلک از استان مرکزی در رشته تیرو کمان و علی دریاتبار از استان کرمانشاه در رشته تپانچه حائز مقام نخست شدند.

همچنین در رشته جودو تیم خراسان رضوی با سه مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برونز مقام قهرمانی در این دوره از المپیاد بدست آوردند.

هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی پایگاه های استعدادیابی بسیج کشور سال آینده به میزبانی شهر همدان برگزار خواهد شد.