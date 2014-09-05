به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری بعد از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان سبزوار با بیان اینکه سفرهای استانی دولت هدفمند و با برنامه ریزی مشخص انجام می شود تاکید کرد: تمامی مشکلات، پیشنهادات و درخواست های مردمی و مسئولان شهرستان ها در جلسات مسئولان استانی و کشوری پیگیری می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ظرفیت های شهرستان سبزوار از ظرفیت های برخی استان ها بالاتر است، گفت: جایگاه تاریخی و سرنوشت ساز سربداران در تاریخ تشیع و مبارزات آزادی بخش آنان در جهت استقلال از شاهان ظالم و استقرار حکومت متکی به ائمه اطهار(ع) بی بدیل و الگوی موفق است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه به گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید در نخستین سال خدمتگزاری به مردم و نیز مشکلات موجود کشور پرداخت و گفت: حرکت سازندگی در کشور تا رسیدن به نطقه مطلوب نباید متوقف شود و باید هر روز بر سرعت و شتاب آن افزوده شود.

وی افزود: دولت با رصد و تحلیل مشکلات و راه حل آن در یکسال گذشته نقشه راه را ترسیم کرد و با گام های متین و محکم و متکی بر مطالعه علمی و مشاوره با دانشمندان و صاحب نظران هر عرصه پیش می رود.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه در آغاز کار دولت تدبیر و امید مشکلات اقتصادی مهمترین مشکل عرصه مدیریتی کشور بود اظهار داشت: منابع و مصارف کشور چالش بزرگی است که هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

وی با بیان اینکه که اگر الزمات سند چشم انداز، سیاست های اصل 44، سیاست های 54 گانه کلی برنامه توسعه چهارم و برنامه برنامه پنجم به درستی اجرائی و عملیاتی می شد و کشور بر ریل های گذاشته شده از قبل حرکت می کرد مشکلات فعلی کشور را شاهد نبودیم، تصریح کرد: در پایان سال 1384 تورم کشور حدود ده و نیم درصد، رشد اقتصادی حدود 6 درصد و نرخ بیکاری به سمت تک رقمی در حال کاهش بود می توانستیم به اهداف برنامه برسیم اما اتفاقات بازار نفت و در آمد مازاد بر پیش بینی که می توانست در رسیدن اهداف ما را حمایت کند مشکل آفرین شد.

برای تکمیل 75 هزار پروژه نیمه تمام کشور بین 20 تا 40 سال زمان لازم است

وی با اشاره به بیماری شدید بودجه کل کشور در سال گذشته گفت: تورم 44 درصدی، افزایش بودجه جاری کشور به 128 هزار میلیارد تومان، افزایش کارکنان دولت به حدود 3 و نیم میلیون نفر که 400 هزار نفر آن طی 8 سال گذشته و اکثرا خارج از مصوبات قانونی به کارکنان دولت اضافه شده اند باعث خلق خطر بزرگ شده است که اگر این روند متوقف نشود و به الزمات قانونی عمل نشود تا 4 سال آینده هیچ بودجه ای برای امور عمرانی نخواهیم داشت.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه در سال کل بودجه عمرانی تخصیص داده شده 13 هزار میلییارد تومان بوده است افزود: سیل شتابان هزینه های جاری باعث کاهش بودجه عمرانی می شود که با تلاش دولت تدبیر و امید و فشار بر بودجه های جاری، این مبلغ در سال 92 به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که البته امسال تمام تلاش دولت بر این است با مصوبه مجلس 48 هزار میلیارد تومان به امور عمرانی کشور تخصیص و پرداخت شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سطح کشور حدود 75 هزار پروژه نیمه تمام داریم بیان کرد: اگر بخواهیم با روال بودجه عمرانی سال 91 این پروژه ها را تکمیل کنیم 40سال و اگر با روال بودجه سال 92 اعتبار تخصیص دهیم حدود 20 سال طول می کشد تا کل پروژه ها تکمیل شود.

دولت باید جراحی هایی در حوزه بودجه کل کشور را آغاز کند

وی با تقدیر از همکاری مجلس در تصویب اصلاح بودجه 92 و تصویب بودجه 93 و نیز قید فوریت ایجاد ساختار برای رونق اقتصادی و نظام بودجه نویسی گفت: دولت ناچار است جراحی هایی در حوزه بودجه کل کشور را آغاز کند در غیر اینصورت با مشکل مواجه خواهیم شد.

عضو هیات دولت با تکید بر اینکه دولت بنا دارد بودجه را عملیاتی کند تصریح کرد: برای مهار تورم و رونق اقتصاد بسته های متنوع و متناسب طراحی شده است که می توان در حوزه اقتصاد به روان سازی و برداشتن مقررات دست و پا گیر، اصلاح نظام گمرک در مبادی ورودی و خروجی کالا و لغو مصوبات مشکل ساز و روان سازی اقتصاد اشاره کرد.

حجت الاسلام انصاری در ادامه با بیان اینکه در بحث واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نیز دولت با مشکلات بزرگی رو به رو است گفت: تقریبا 135 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت های دولتی بعد از تصویب اصل سیاست 144 صورت گرفته که در خوشبینانه ترین فرض 6 درصد به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه واگذاری ها از دولت به شبه دولتی ها بوده است.

افزایش نقدینگی به یک بهمن تخریب کننده تبدیل شده است

وی با اشاره به اینکه اینگونه واگذاری باعث بروز مشکلات شده است، ادامه داد: دیون دولت به تامین اجتماعی، بنیاد شهید و دیون بین دستگاه های اجرایی دولتی، اخلال در مدیریت بنگاه ها به دلیل غیر تخصصی شدن کاهش کارآمدی، بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و بدهی 80 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی از جمله این مشکلات است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به حجم نقدینگی از 64 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 500هزار میلیارد تومان اظهار داشت: چاپ پول و افزایش نقدینگی به بهمن تخریب کننده ای تبدیل شده بود که باعث خسارات زیادی در حوزه بازار ارز، سکه زمین شد.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه بسیاری از بانک ها به دلیل عدم توانائی در ارائه تسهیلات در مرز خط قرمز قرار گرفتند، گفت: دولت یازدهم ترمز افزایش نقدینگی را کشید و به این منظور بسته ای با بیش از 60 ماده تهیه کرده که به مجلس ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت مصمم است به هر طریق دیون به بانک ها پرداخت شود و توان بانکداری افزایش یابد تاکید کرد: یکی دیگر از تصمیم های دولت افزایش سرعت پرداخت دیون دولت به پیمانکاران پروژه های عمرانی است که متاسفانه به دلیل عدم پرداخت اعتبار دچار مشکلاتی شده اند.

عضو تشخیص مصلحت نظام تکلیف مسئولان در دولت تدبیر و امید را سنگین دانست و تاکید کرد: باید با همت و تلاش مضاعف مشکلات را مرتفع کنیم و امید دولت بعد از توکل به خدا و حمایت رهبری و مردم به تدبیر و تلاش جهاد گونه مدیران عرصه های مختلف کشور است.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه هرچند هنوز کار بزرگی انجام نشده است و مردم هنوز دست به گریبان گرانی، رکود و بیکاری هستند، گفت: نور امید، نشاط و آرامش بر جامعه حاکم شده است.

معاون رئیس جمهور طرح نظام سلامت و کاهش پرداختی مردم از 60 درصد به 10 درصد، بیمه کردن 5 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه، آزادسازی بخشی از دارائی های بلوکه شده به ناحق ایران، شکاف برداشتن شدن دیوار تحریم ها، ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی و افزایش قدرت چانه زنی ایران در منطقه و جهان را از دیگر دستاوردهای دیگر دولت در یکسال اخیر دانست.

اتصال سبزوار به خطوط ریلی مهمترین مطالبه مردم سبزوار

نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن در این جلسه نیز با بیان اینکه در سفرهای استانی هیئت دولت مطالبات مردمی از سوی نمایندگان مطرح و پیگیری می شود گفت: اتصال سبزوار به خطوط ریلی کشور مطالبه اصلی مردم سبزوار است که با وجود برخورداری از مصوبه دولت و ردیف اعتباری متاسفانه از پیشرفت مناسبی برخوردار نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابلاغ شهرستان شدن ششتمد را یکی دیگر از مطالبات مردم اعلام کرد و افزود: دولت دکتر احمدی نژاد ارتقاء بخش ششتمد به شهرستان را تصویب کرده است و تاکنون پیگیری های فراوانی برای اجرای این مصوبه صورت گرفته است که انشاالله در این سفر این موضوع محقق شود.

منتخب مردم سبزوار در پارلمان کشور آغاز کار اجرایی منطقه ویژه اقتصادی را یکی دیگر در خواست های شهرستان سبزوار برشمرد و گفت: تمام مراحل تصویب و تایید این مصوبه در دولت، مجلس و شورای نگهبان انجام شده است و در حال حاضر منتظر تحویل زمین و شروع کارهای اجرایی است.

وی احداث نیروگاه هزار مگاواتی سبزوار را یکی دیگر از مشکلات شهرستان دانست و اظهار داشت: نیروگاه سبزوار قصه پر غصه ای است که با وجود مصوبه دولت، تحویل زمین و حتی مصوبات خرید برق و شناسایی پیمانکار به دلیل تعلل و بروکراسی طویل اداری و مشکلات بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تکمیل و آسفالت 65 کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم در محدوده شهرستان سبزوار و نیشابور را خواستار شد و تصریح کرد: 2 سال از پایان عملیات زیر سازی این 65 کیلومتر می گذرد که با وجود هزینه های چندین میلیاردی بیت المال هنوز تکمیل و آسفال نشده است.

محسنی ثانی با بیان اینکه اخیرا اعلام شده است که قسمتی از آزاد راه حرم تا حرم در محدوده باغچه تا نیشابور احداث خواهد شد گفت: ما از ساخت این آزاد راه استقبال می کنیم اما از دولت می خواهیم ابتدا این 65 کیلومتر را تکمیل نماید بعد کار مسیرهای بعدی را شروع کند تا آن مسیرها هم به دلیل نبود اعتبار به سرنوشت این 65 کیلومتر دچار نشود و بیت المال از بین نرود.

محسنی ثانی همچنین به قطار سریع السیر تهران مشهد نیز اشاره و بیان کرد: کارهای مقدماتی این پروژه با وزرات راه، مسکن و شهرسازی و وزارت نفت صورت گرفته است تا انشاالله مسافران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) در کمتر از 3 ساعت از تهران به مشهد برسند.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان سبزوار نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرستان سبزوار دومین شهرستان استان خراسان رضوی پس از مشهد مقدس است نیروی انسانی شهرستان را ویژگی بارز سبزوار اعلام کرد.

احمد برادران ضمن گزارشی از پیشینه، موقعیت و توانمندی های شهرستان گفت: مطالبات و مشکلات شهرستان طی 18 نامه به جنابعالی مطرح شده است که جهت تصمیم گیری نهایی توسط دولتمردان تقدیم شما خواهد شد.

نماینده عالی دولت در سبزوار پیشرفت فیزیکی 27 درصدی پروژه راه آهن سبزوار با مشارکت مردم، خرید و تملک هزار و 200 هکتار زمین و چند حلقه چاه برای منطقه ویژه اقتصادی سبزوار را از اقدامات انجام گرفته برای مهمترین پروژه های مطالبات مردم عنوان کرد.

وی سکونت های غیر رسمی، بافت فرسوده شهری سبزوار، اتصال امامزاده شعیب (ع) به کمربندی، کمبود و بحران آب در روستاها، پرداخت خسارت به کشاورزان در اثر خشکسالی را از درخواست های مردمی از هیات دولت دانست.

همچنین گفتنی است، حجت الاسلام انصاری در ادامه سفر به سبزوار هنرستان تربیت بدنی چمران سبزوار با اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان، پست 137 کیلو ولت برق سبزوار با هزینه ارزی 250 هزار دلار و هزینه اجرائی و تجهیزاتی 3 و نیم میلیارد تومان و مسکن 79 واحدی شهر روداب با اعتبار بیش از 2 میلیارد تومان را افتتاح کرد.