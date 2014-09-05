به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل عصر امروز جمعه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران، محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، سیدنصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان و روسای فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران رشته‌های مختلف در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا سیما برگزار شد.

بر این اساس از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان و رنجبر قهرمان آسیا، فدراسیون والیبال و حمزه زرینی قهرمان آسیا، فدراسیون تکواندو و یوسف کرمی قهرمان جهان، فدراسیون وزنه‌برداری و بهداد سلیمی قهرمان جهان، فدراسیون سنگنوردی و علی برات‌‎زاده، فدراسیون ووشو و محسن محمدسیفی قهرمان جهان، فدراسیون کاراته و مجید حسننیا، فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و بیماران خاص و علیرضا بصیر و فدراسیون دوومیدانی و رضا قاسمی قهرمان آسیا در حضور رئیس جمهور تجلیل شد.

در ادامه این مراسم و پس از رفتن روحانی، از سایر فدراسیون‌ها و مدال آوران رشته‌های مختلف هم تقدیر صورت گرفت.

این مراسم درحالی برگزار شد که بسیاری از ورزشکاران مطرح رشته‌های مختلف به علت پرشدن صندلی‌ها پشت درهای محل برگزاری مراسم باقی ماندند. علی کفاشیان آخرین رئیسی بود که خود را به این مراسم رساند.