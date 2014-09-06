تصویرگران سه نسل به «امام مهربانی» ادای دین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: 30 هنرمندی که آثارشان در این دوره از نمایشگاه به نمایش درآمده هنرمندانی هستند که کارهای به نمایش گذاشته از آنها تازه ترین آثارشان است ضمن این که برخی از آنها نیز برای اولین بار است که در چنین نمایشگاهی با مضامین مذهبی حضور پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: جمع هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان جوان در کنار همدیگر که به نوعی در برگیرنده نسل چهارم و پنجم هنر تصویرگری هستند می تواند نقطه عطفی در برگزاری چنین رویدادی باشد که سرآمدان هنر تصویرسازی در کنار جوانان توانسته اند آثاری را با موضوع اما رضا(ع) به نمایش بگذارند.

جالی خالی تصویرسازی دینی در فعالیتهای نمایشگاهی

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به انگیزه های برگزاری این نمایشگاه در حوزه تصویرگری بیان کرد: بسیاری از مضامین دینی در قالب تصویرسازی جلوه دیگری پیدا می‌کند. این در حالی است که سالها بود در عرصه تصویرسازی نمایشگاهی پیش بینی نشده بود. بنابراین با توجه به جای خالی این هنر ارزشمند و اهمیت تصویرگری و تصویرسازی در زندگی معصومان تلاش کردیم تا این نمایشگاه را برگزار کنیم.

وی با اشاره به رده سنی آثار به نمایش در آمده این نمایشگاه بیان کرد: همان طور که می بینید در این دوره از نمایشگاه هم آثاری در حوزه تصویرسازی کودک و هم آثاری در حوزه بزرگسال می بینیم که به طور طبیعی جنبه های هنری قوی تری دارد و می تواند مورد توجه همه طیف های سنی مخاطبان قرار گیرد.

برنامه ای برای فروش آثار نداریم

عبدالحسینی با اشاره به این نکته که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه ای برای فروش این آثار ندارد، توضیح داد: آثاری که در این نمایشگاه گردآوری شده متعلق به باغ موزه هنرهای ایرانی خواهد بود بنابراین ما همچنان برنامه ای برای فروش این آثار نداریم. البته برای برگزاری این نمایشگاه ما گزینه هایی چون نگارخانه لاله، فرهنگسراها و موزه هنرهای دینی امام علی(ع) داشتیم اما در نهایت تصمیم گرفتیم که این نمایشگاه را در باغ موزه هنرهای ایرانی برگزار کنیم.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در معرفی برنامه های دیگر در ایام تولد امام رضا(ع) گفت: اجرای برنامه «ماه خراسانی» در حوزه موسیقی مقامی و آیینی در فرهنگسرای بهمن و برگزاری شب شعر «حریم آهو» با حضور شاعران برجسته در روز تولد امام رضا(ع) در باغ موزه هنرهای ایرانی و همچنین برگزاری نمایشگاهی از آثار خوشنویسی و عکس با مضامین امام هشتم شیعیان در زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) از جمله برنامه هایی است که ما در ایام با سعادت ولادت حضرت امام رضا(ع) برای شهروندان تهرانی در نظر گرفته ایم.

این کارشناس مسایل هنری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت هنر تصویرگری و تصویرسازی تصریح کرد: بسیاری از کارهایی که ما امروزه در حوزه تصویرگری می بینیم بیان مدرن تری دارد که برخی از آنها با تعاریف تصویرسازی فاصله دارد. البته که تصویرسازی نسبت به گرافیک که هنری بسیار کاربردی است وضعیت متفاوتی دارد و در گونه های مختلف از جمله مبتنی بر موضوع و مبتنی بر مکتوبات به فعالیت خود ادامه می‌دهد که این نکته در جای دیگر قابل تامل فراوان است. خوشبختانه با توجه به حضور جوانان در عرصه تصویرسازی وضعیت این هنر رو به بهبودی است و ما موضوعات متنوعی را در کشورمان می بینیم که برگزاری این نمایشگاه یکی از آنها است.

تقدیر از حضور جوانان در عرصه های بین المللی

عبدالحسینی با اشاره به ورود تکنولوژی به هنر تصویرسازی گفت: این یک امر طبیعی است که رایانه و هنرهای دیجیتالی به حوزه هایی نظیر تصویرسازی و کاریکاتور ورود پیدا کند. البته که نگاه صرف و توجه زیاد به هنرهای دیجیتالی آسیب هایی خواهد داشت اما می تواند حضور موثری داشته باشد که به عنوان یک هنر و مدیای میان رشته ای مورد توجه قرار گیرد.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان صحبت های خود گفت: خوشبختانه هنرمندان جوان ما در عرصه های تصویرسازی، کاریکاتور و پوستر خوش درخشیدند و در این سال ها صاحب عنوان های جهانی شدند که این نشان دهنده حضور جدی ما در این هنرها است و امیدوارم چنین روندی که به آن اشاره کردم همچنان ادامه پیدا کند و ما شاهد ظهور و بروز آثار ارزشمندتری در عرصه تصویرسازی و تصویرگری باشیم.

تصویرگری دینی برای ما یعنی کتاب های آموزشی

اکبر نیکان پور هنرمند پیشکسوت تصویرسازی نیز در این مراسم با بیان این که مضامین دینی همواره مورد توجه کمتری برای برگزاری نمایشگاه های تصویرگری بوده است، توضیح داد: متاسفانه ما غیر از تصویرسازی هایی که بعضاً در کتاب های دینی مدارس و یا برخی از کتاب های مذهبی می بینیم دیگر سراغی از مضامین دینی در هنر تصویرگری نمی رویم و این موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه بیشتری کرد.

این هنرمند ادامه داد: ای کاش چاپ سنگی ها که از گذشته برای ما به جای مانده است بیشتر دیده می شد و تصویرسازی کهن برای هنرمندان و حتی مخاطبان آشنایی بیشتری داده می شد. این واقعاً حیف است که ما از این دریای بکری که در اختیار داریم استفاده نکنیم. دریای بکری که فقط بخشی از آن در این سه دهه به آن توجه شده و با این که جشنواره هایی هم با مضامین مذهبی در زمینه تصویرگری برگزار شده اما ما نمی توانیم شاهد تاثیرگذاری و اهمیت این موضوع در جریان هنر تصویرگری در ایران باشیم.

انتقاد از عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

وی تصریح کرد: متاسفم که این را بگویم که ما فقط به حضور در چند مجمع بین المللی اکتفا کردیم و هیچگاه در این زمینه منظم نبودیم در حالی که اگر پیرامون این موضوع مهم پژوهشی وجود داشت و ما با پژوهش کارها را شروع می کردیم اکنون در این جایگاه نبودیم. متاسفانه حتی دانشجویان رشته های مختلف هنرهای تجسمی نمی دانند که چاپ سنگی چیست و این نشات گرفته از فقدان پژوهشی است که با پراکنده کاری شروع شد و این چنین ادامه پیدا کرد.

نیکان پور با انتقاد از برخی نهادهای فرهنگی هنری در بی توجهی به هنر تصویرسازی گفت: متاسفانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در زمینه پژوهش کاری را انجام نداد در حالی که اگر ما تعریف درستی از تصویرسازی مذهبی داشتیم می‌توانستیم کارهای بسیار ارزشمندی را انجام دهیم. ما باید بدانیم که با یک مقاله کاری نمی‌شود کرد چرا که با این شرایط همه چیز روی هوا باقی می ماند.

بازنگری اساسی در هنر دینی

محمد علی بنی اسدی تصویرساز پیشکسوت کشورمان نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه «امام مهربانی» توضیح داد: به نظر می‌آید وقتی پای مسایل هنر دینی پیش می‌آید باید یک تعریف دوباره از این موضوع داشته باشیم و بدانیم که کاربرد اینها چیست و قرار است با پرداختن به این موضوع شاهد چه اتفاقی باشیم.

وی افزود: من خودم اعتقاد به انتقال حس دارم کما این که آن چه که پیرامون همین موضوع نمایشگاه برای ما اتفاق می افتد زمانی است که ما بتوانیم حس موضوع را دریافت کرده و آن را به خود انتقال دهیم. اتفاقاً با در نظر گرفتن همین شرایط است که کار بسیار دشوار می‌شود.

بنی اسدی ادامه داد: طبیعتاً بسیاری از احادیث و روایت هایی که ما از امامان معصوم داریم روایت های تکراری است بنابراین لازم است که یک هنرمند با جستجو و پژوهش در کاری که می‌خواهد خلق کند اثری تازه و بدیع را پیرامون یک موضوع مذهبی به مخاطب ارایه دهد و اتفاقاً همین کار را پیچیده می‌کند که آیا یک اثر هنری در موضوع تصویرسازی آیا باید مبتنی بر متن باشد یا صرفاً در برگیرنده پیغام کلی که من سعی کردم هر دوی این ها را داشته باشم و بیننده را مستقیم به سر مطلب هدایت کنم.

نمایشگاه « امام مهربانی» همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع) با نمایش آثاری از 30 هنرمند تصویر گر در باغ موزه هنرهای ایرانی برگزار می شود.