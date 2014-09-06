سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های انتخابی ووشوی بانوان استان کرمانشاه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان طی روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات 250 ورزشکار از 9 شهرستان استان حضور داشته و با هم به رقابت پرداختند.

موذنی گفت: در پایان این رقابت ها کرمانشاه با 39 طلا، 30 نقره و 30 برنز بالاتر از سایر تیم ها بر سکوی نخست ایستاد.

رئیس هیئت ووشوی استان کرمانشاه افزود: تیم سرپل ذهاب نیز با 7 طلا، 8 نقره و 9 برنز دوم شد و تیم جوانرود با 7 طلا، 5 نقره و 9 برنز در جایگاه سوم ایستاد.

موذنی در پایان با اشاره به بالا بودن سطح مسابقات، خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه در رشته ووشو استعدادهای زیادی را در اختیار دارد که باید حمایت های لازم از آنها صورت گیرد.