انتظار 20 ساله كردستاني ها براي شنيدن سوت قطار/ وعده ها يكي پس از ديگري تمديد مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاده های کردستان به دلیل جغرافیای طبیعی و وجود مرزهای رسمی یکی از پرترددترین جاده های مواصلاتی کشور هستند و از این رو ارتقای جاده ها و به تبع آن تقویت بخش ریلی و هوایی استان باید یکی از اولویت های کاری باشد.

طرح اتصال استان كردستان به خط ريلی كشور از سالهای ابتدای دهه هفتاد تاكنون وارد فاز اجرايی و عملياتی شده است ولی به رغم گذشت نزديک به دو دهه از مطرح شدن موضوع همچنان مردم سنندج و ساير شهرهای كردستان چشم انتظار شنيدن سوت قطار در اين استان هستند.

هم اكنون بر اساس آمارهای رسمي اعلام شده از سوي مسئولان وزارت راه و شهرسازی بخش زيادی از استان های كشور به شبكه ريلی كشور متصل شده اند، ولی استانهای غرب كشور به ويژه كردستان، كرمانشاه و همدان از اين امكان برای حمل و نقل محروم هستند و به رغم وعده دولت های مختلف طی نزديک به دو دهه اخير تا كنون اقدام عملی در اين حوزه نشده است.

مطرح شدن بحث ايجاد خط راه آهن از استانهای مركزی به غرب كشور از سالهای ابتدايی دهه هفتاد به صورت عملی و اجرايی مطرح شد و بر اساس مستندات موجود اين طرح از سال 74 به عنوان يک پروژه در دستور وزارت راه و ترابری سابق قرار گرفت و امروز كه بيش از چندین سال از آن موضوع می گذرد همچنان كردستان و دو استان ديگر غرب كشور از اين امكان محروم هستند.

متاسفانه بعد از گذشت چندین سال از آغاز به کار پروژه تهران - همدان - سنندج هنوز این پروژه با اعتبارات قطره چكاني و به عنوان يک پروژه نيمه تمام در سطح ملی لنگ لنگان به کار خود ادامه می دهد.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان و متوليان حوزه راه، كردستان دارای كمترين ميزان آزاد راه در ميان تمامی استانهای كشور است.

اتمام راه ‌آهن تهران- همدان- سنندج باعث تحول و رونق اقتصادی کردستان مي شود

مدير كل راه و شهرسازی كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بهره برداری از راه آهن و خط ریلی استان محروميت زدايی منطقه از بین می رود و بسترهای تحول و رونق اقتصادی و دگرگونی منطقه در همه زمينه ‌های اقتصادی و تجاريی ایجاد می شود

محمد صادق وجدی گفت: راه‌آهن تهران- همدان- سنندج يک خطه و به طول 418 كيلومتر است كه در سال 84 مطالعات آن صورت گرفته و عمليات اجرايي آن در هشت قطعه از سال 85 شروع شده است.

وی افزود: در كل مسير 18 ايستگاه وجود دارد كه 11 ایستگاه در مسير تهران به همدان و هفت ايستگاه در مسير همدان- سنندج است و از كل 18 ايستگاه، دو ايستگاه تشكيلاتی و 16 ايستگاه نيز بين راهي است.

مدير كل راه و شهرسازی كردستان بیان کرد: اين راه آهن با هدف ايجاد كوتاه ‌ترين مسير ريلی بين تهران- همدان- سنندج، اتصال به راه ‌آهن سمنگان، كرمانشاه و در ادامه تا مرز خسروی و اتصال به راه ‌آهن كشورهای همسايه احداث می شود كه با احداث و تكميل اين مسير كريدور ريلی شرقی - غربی كشور برقرار و امكان حمل و تزانزيت بار و مسافر فراهم می شود.

وجدی یادآور شد: از کل مسیر 268 کیلومتر مربوط به راه آهن تهران – همدان، 64.5 کیلومتر ریل گذاری شده و 203.5 کیلومتر آن باقی مانده است.

ميانگين پيشرفت فيزيكي بعضي قطعات 80 درصد است

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی کل قطعات راه آهن تهران - همدان - سنندج 80 درصد است و در قطعه سوم راه آهن همدان - سنندج در حال حاضر 30 کیلومتر لایه رویه سازی آن آماده و جاده دسترسی به ایستگاه سنندج در حال ساخت است.

مدير كل راه و شهرسازی كردستان با اشاره به این مطلب که اعتبار مصوب طرح راه آهن تهران - همدان - سنندج در سال گذشته 635 میلیارد ریال و مبلغ تخصیصی 158میلیارد و 75 میلیون ریال بوده، گفت: میانگین پیشرفت این قطعات هم اکنون 80 درصد است.

وجدی اظهار داشت: در قطعه سوم راه آهن همدان - سنندج ارزیابی جاده دسترسی ایستگاه سنندج به طول دو کیلومتر پایان یافته و عملیات اجرایی در آن به پیشرفت فیزیکی 85 درصد عملیات زیرسازی رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر عملیات ارزیابی، خرید و تملک اراضی در جاده دسترسی به ایستگاه دهگلان نیز شروع شده و در حال انجام است.

کمبود اعتبار مشکل اصلی پروژه راه آهن است

مدير كل راه و شهرسازی كردستان بیان کرد: تا کنون هزار و 800 میلیارد ریال با احتساب هزینه های ارزیابی در این پروژه هزینه شده است و در سال 93 نیز برای اجرای این پروژه 860 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

.

وجدی در ادامه یادآور شد: تامین منابع مالی از طریق فروش اوراق مشارکت، فروش سهام، جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی را از جمله راهکارها و پیشنهادات برای تسریع در اجرای این پروژه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: کمبود اعتبار و عدم تخصیص به موقع از اصلی ترین مشکلات پروژه راه آهن سنندج- همدان- تهران است.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان گفت: عدم تامین منابع مالی پروژه، عدم تخصیص به موقع و عدم همکاری ادارات مرتبط با پروژه از اصلی ترین معضلات و مشکلات پروژه است.

اتمام پروژه راه آهن مطالبه به حق مردم از دولت است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن استان و نبود آزادراه در کردستان، یکی از مطالبات به حق مردم از دولت اتمام پروژه راه آن است.

سالار مردادی افزود: راه آهن تهران - همدان - سنندج از سال 75 در دستور کار دولت قرار گرفته ولی متاسفانه به ‌رغم گذشت 18 سال تا کنون این پروژه به بهره برداری نرسیده است.

وی با اشاره به اهمیت راه ‌های ارتباطی در عصر حاضر، گفت: وجود راه ‌های ارتباطی اصلی ‌ترین و مهم‌ ترین عنصر در راستای رسیدن به توسعه است که با توجه به کوهستانی بودن کردستان از یک سو و همچنین وجود راه‌ های نامناسب جاده ای از سوی دیگر اهمیت بهره‌ برداری سریع ‌تر از راه‌ آهن همدان - سنندج را دو چندان کرده است.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي یادآور شد: با توجه به نیاز جدی استان و همچنین تلاش برای جذب سرمایه ‌گذار در سایر حوزه‌ های اقتصادی باید پروژه راه آهن همدان - سنندج در کوتا‌ترین زمان ممکن تامین اعتبار شده و به بهره‌ برداری برسد.

افتتاح راه آهن همدان - سنندج نیازمند 510 میلیارد تومان اعتبار است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت بهره برداري از اين پروژه مهم و حياتي در استان گفت: تکمیل و افتتاح پروژه راه آهن همدان - سنندج نیازمند 510 میلیارد تومان اعتبار است.

امیر قادری اظهار داشت: برای تکمیل کامل خط راه آهن تهران - همدان - سنندج باید بیش از هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار هزینه شود.

وی افزود: مسیر تهران - همدان در قالب پنج قطعه و مسیر همدان - سنندج نیز در قالب سه قطعه تقسیم بندی شده و برای احداث و بهره برداری آن باید هر چه سریعتر اعتبارات بیشتری تخصیص و هزینه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: تا کنون برای احداث این پروژه 180 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده ولی متاسفانه در سال گذشته میزان اعتبار تخصیص یافته به آن بسیار اندک بوده است .

قادری یادآور شد: میزان پیشرفت فیزیکی کل پروژه راه آهن همدان - سنندج قابل قبول نیست و در صورتی که اعتبار مورد نیاز برای این پروژه تامین شود می توان طی دو سال آینده آن را به بهره برداری رساند.

وی در پایان علت اصلی طولانی شدن مدت زمان احداث پروژه راه آهن تهران - همدان - سنندج را کمبود اعتبار عنوان کرد و افزود: تخصیص و جذب اعتبارات بیشتری در راستای تسریع در احداث و بهره برداری از این پروژه ضروری است.

بدون شك بهره برداري از پروژه راه آهن تهران – همدان – سنندج يكي از نيازهاي لازم و ضروري براي توسعه اين منطقه است و البته در كنار اين مهم دولت تدبير و اميد كه وعده كمك به توسعه مناطق كم برخوردار را در دستور كار خود قرار داده است بايد با اختصاص يك رديف اعتباري ويژه زمينه را براي احداث و بهره برداري از اين طرح مهم فراهم كند.

..............

گزارش؛ سرور احمدی