ارزآوری 778 هزار دلاری صادرات محصولات استراتژیک خراسان جنوبی

محمد علی خاشی در گفتگو با مهر، افزود: از آغاز امسال تاکنون حدود 75 تن محصول استراتژیک شامل کنج زعفران، زرشک و عناب از گمرک و بازارچه های خراسان جنوبی صادر شده است.

وی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال 438 کیلوگرم کنج زعفران برای نخستین بار از استان صادر شده است، افزود: ارزش صادرات این محصول 128 هزار و 444 دلار بوده است.

خاشی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته 10 کیلوگرم زعفران از استان صادر شده است، افزود: ارزش این میزان صادرات 33 هزار دلار بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از صادرات زرشک 54 هزار و 400 کیلوگرم زرشک در پنج ماهه امسال خبر داد و گفت: این محصول برای استان 489 هزار و 600 دلار ارزآوری داشته است.

وی عنوان کرد: صادرات زرشک در مدت مشابه سال گذشته در استان صفر بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی به صادرات عناب در پنج ماهه امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت 19 هزار و 930 کیلوگرم عناب از استان صادر شده است.

وی ارزش صادرات این محصول را 159 هزار و 440 دلار عنوان کرد و بیان داشت: بوده که در سال گذشته این محصول صادرات نداشته است.

به گفته وی صادرات عناب در مدت مشابه سال گذشته نیز صفر بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی همچنین به صادرات این محصولات در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: صادرات زعفران به وزن 44 کیلوگرم بوده است.

وی ارزش زعفران صادر شده در سال گذشته را 104 هزار و 200 دلار اعلام کرد.

خاشی با بیان اینکه سال گذشته 29 هزار و 246 کیلوگرم عناب از استان صادر شده است، افزود: این محصول به ارزش 233 هزار و 968 دلار صادر شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی یادآور شد:سال گذشته محصول زرشک از استان صادر نشده است.