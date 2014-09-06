بهره گيري از ظرفيت معادن آذربايجان غربي به سبك فروش خام/ واحدهاي فرآوري ايجاد شوند

فعاليت 49 واحد سنگ بري در آذربايجان غربي
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت: تولید سنگ تزیینی کشور در سال گذشته بیش از 14 میلیون تن، تعداد سنگهای تزیینی کشور یک هزار و 450 فقره و تعداد سنگبریهای کشور 6 هزار و 300 واحد بوده و سنگبریهای استان نيز 49 واحد با ظرفیت اسمی یک میلیون و 350 مترمربع است.
اكبر طاهري با اشاره به اينكه اين تعداد واحد سنگ بري جوابگوي نيازهاي استان نيز و هنوز هم شاهد خروج خام مواد معدني و سنگهاي تزئيني در كشور هستيم، اظهار داشت: میزان ذخائر معدنی کشف شده در آذربایجان غربی بیش از 1.3 میلیارد تن در 51 گونه بوده كه براي فرآوري اين مواد و بهره مندي از ارزش افزوده آن، نيازمند افزايش تعداد واحدهاي فرآوري در استان هستيم.
وي با اشاره به اينكه متاسفانه تا کنون در مساحت محدودی از استان فعالیتهای اکتشافی انجام شده است، اعلام كرد: با ادامه برنامه عملیات اکتشافی میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی مکشوفه به مراتب بیشتر خواهد بود زیرا نتایج حاصل از عملیات اکتشافی نشان میدهد اکثر ذخایر معدنی استان در اعماق نهفته هستند.
ذخاير معدن آذربايجان غربي در اعماق نهفته هستند
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلم اينكه اغلب ذخاير معدني استان در اعماق نهفته هستند، ادامه داد: استحصال این ذخائر معدنی نیازمند دستهای توانای مهندسان و معدنکارانی بوده که با کشف، استخراج و فرآوری این برکات نقش اساسی خود را در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز رهایی از اقتصاد تک محصولی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه در میان ذخایر معدنی استان سنگهای تزیینی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و جز با ارزشترین ثروتهای استان محسوب میشوند، افزود: تا کنون بیش از 80 نوع سنگ تزیینی در کیفیت عالی در جای جای استان شناسایی شده و کمتر منطقهای به وسعت آذربایجان غربی را میتوان یافت که دارای چنین ذخایر مرغوب و بیبدیل از سنگهای تزیینی باشد.
طاهري با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی بین ایمیدرو و استانداری آذربایجان غربی، گفت:اين تفاهم نامه به منظور فراهم آوردن امکانات و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی امضا شده كه بررسی فنی و اقتصادی زمینه های بالقوه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی مطابق با اصل 44 در استان و اجرایی نمودن پروژه های سرمایه گذاری موضوع اصلي است.
وي اظهار داشت: مطالعه و اکتشاف 2 پهنه بلوکه شده استان در حدود 7200 کیلومتر مربع و استخراج مواد معدنی فلزی و باارزش پس از اخذ مجوزهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشارکت در پروژه های معدنی دارای توجیه اقتصادی و توجیه اشتغالزایی و مشارکت تیم تخصصی پتاس خور ایمیدرو در پروژه ارزیابی و امکان سنجی استحصال نمک دریاچه ارومیه از موارد ذکر شده در این تفاهم نامه هستند.
بررسي طرح احداث واحدهاي سنگ بري با فناوري برتر در آذربايجان غربي
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از بررسي طرح مطالعات احداث واحدهای سنگ بری بزرگ مقیاس با فناوری برتر در استان و مشارکت با بخش خصوصی جهت راه اندازی آنها خبر داد و اعلام كرد: انجام مطالعات امکان سنجی فرآوری استحصال منیزیم از دولومیتها، انتقال دانش فنی فرآوری تیتان قره آغاج ارومیه و عناصر نادر خاکی و اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی انجام مي شود.
داشتن بیش از نیمی از ذخایر طلای کشور، واقع شدن 2 معدن بزرگ مقیاس طلای زرشوران تكاب و تیتان قره آغاج ارومیه، معادن سنگ های تزئینی در انواع و کیفیت های عالی بالغ بر 80 رنگ و نوع، وجود 470 فقره معدن دارای پروانه بهره برداری و 232 فقره پروانه اکتشاف استعدادهای معدنی استان هستند که حاصل عملیات اکتشافی نه چندان مناسب حدود 7 درصد از مساحت استان می باشند.
قالب معادن آذربایجان غربی سنگهاي تزئيني با 160 فقره معدن و 35 درصد کل معادن بوده که از 16 معدن بزرگ در سطح کشور، یک معدن بزرگ در آذربایجان غربی است و با عنوان معدن تیتان قره آغاج اروميه که 56 میلیون تن ذخیره دارد.
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