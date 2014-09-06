بهره گيري از ظرفيت معادن آذربايجان غربي به سبك فروش خام/ واحدهاي فرآوري ايجاد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فروش خام مواد معدني استراخ شده از معادن آذربايجان غربي و صادرات اين محصولات به نام ساير استانها به خارج از كشور و در واقع از دست دادن ارزش افزوده ناشي از فرآوري و گمنام ماندن نام استان در عرصه صادرات مواد معدني از جمله مشكلاتي است كه طي سالهاي اخير با آن مواجه بوديم.

معضلي كه مقرر بود با راه اندازي شهرك صنعتي سنگ براي فرآوري سنگهاي گرانيتي بي نظير معادن استان و كارخانه طلاي زره شوران تكاب، واردات دستگاهها و تجهيزات لازم براي استخراج تيتان در اروميه رفع شود، ولي تا كنون بجز كارخانه طلاي زره شوران تكاب هيچ يك عملي نشده، ولي در سفر اخير معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به استان، تفاهم نامه مطالعه و كشف 7 هزار و 500 متر مربع از مناطق بلوكه معدني امضا شد.

اين در حالي است محصولات استخراج شده از معادن فعال استان هنوز هم به دليل كمبود و نبود واحدهاي فرآوري بويژه سنگهاي تزئيني، به استانهايي از جمله اصفهان صادر و بعد از فرآوري در واحدهاي صنعتي،‌ به نام اصفهان به خارج از كشور صادر مي شود،‌ كه اين امر لزوم اولويت قرار دادن ايجاد واحدهاي فرآوري مواد معدني در استان را دو چندان مي كند.

بهره برداری تنها 5 درصد از ظرفیت 2 میلیارد تنی معادن غنی طلا، گرانیت، تیتان، مس، میکا، نقره و... آذربایجان غربی و نبود واحدهای فرآوری، طي سال گذشته منجر به تشکیل کارگروه معدن و اختصاص اعتبارات میلیاردی برای تقویت این بخش مهم اقتصادی استان شد، تا مردم بعد از گذشت دهه ها شاهد توسعه منطقه در سایه معادن باشند، ولي هنوز اقدام عملي جديد در اين راستا انجام نشده است.

در اين ميان خروج خام مواد معدنی، نابسامانی فعالیتهای معدن کاران، تخریب محیط زیست توسط برخی واحدهای فعال، دست در دست هم داده اند تا زنگ هشدار برای مسئولان مبنی بر لزوم برنامه ریزی و ساماندهی وضعیت موجود به صدا درآيد، ولي مطالعه و اكتشاف مناطق معدني بلوكه شده در دستور كار قرار گرفت.

راه اندازی دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، خلع ید افراد غیر صلاحیت دار فعال در حوزه معادن، بررسی زیرساختهای لازم و جذب سرمایه گذار برای راه اندازی واحدهای فرآوری از تصمیمات کارگروه معدن آذربایجان غربی که از سال گذشته اين كارگروه برگزار نشده، كه با توجه به ظرفيت معادن استان غير قابل قبول است.

فعاليت 49 واحد سنگ بري در آذربايجان غربي

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌گفت:‌ تولید سنگ تزیینی کشور در سال گذشته بیش از 14 میلیون تن، تعداد سنگ‌های تزیینی کشور یک هزار و 450 فقره و تعداد سنگ‌بریهای کشور 6 هزار و 300 واحد بوده و سنگ‌بریهای استان نيز 49 واحد با ظرفیت اسمی یک میلیون و 350 مترمربع است.

اكبر طاهري با اشاره به اينكه اين تعداد واحد سنگ بري جوابگوي نيازهاي استان نيز و هنوز هم شاهد خروج خام مواد معدني و سنگهاي تزئيني در كشور هستيم، اظهار داشت: میزان ذخائر معدنی کشف شده در آذربایجان غربی بیش از 1.3 میلیارد تن در 51 گونه بوده كه براي فرآوري اين مواد و بهره مندي از ارزش افزوده آن، نيازمند افزايش تعداد واحدهاي فرآوري در استان هستيم.

وي با اشاره به اينكه متاسفانه تا کنون در مساحت محدودی از استان فعالیتهای اکتشافی انجام شده است، اعلام كرد: با ادامه برنامه عملیات اکتشافی میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی مکشوفه به مراتب بیشتر خواهد بود زیرا نتایج حاصل از عملیات اکتشافی نشان می‌دهد اکثر ذخایر معدنی استان در اعماق نهفته هستند.

ذخاير معدن آذربايجان غربي در اعماق نهفته هستند

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلم اينكه اغلب ذخاير معدني استان در اعماق نهفته هستند، ادامه داد: استحصال این ذخائر معدنی نیازمند دست‌های توانای مهندسان و معدنکارانی بوده که با کشف، استخراج و فرآوری این برکات نقش اساسی خود را در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز رهایی از اقتصاد تک محصولی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه در میان ذخایر معدنی استان سنگ‌های تزیینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و جز با ارزش‌ترین ثروتهای استان محسوب می‌شوند، افزود: تا کنون بیش از 80 نوع سنگ تزیینی در کیفیت عالی در جای جای استان شناسایی شده و کمتر منطقه‌ای به وسعت آذربایجان غربی را می‌توان یافت که دارای چنین ذخایر مرغوب و بی‌بدیل از سنگ‌های تزیینی باشد.

طاهري با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی بین ایمیدرو و استانداری آذربایجان غربی، گفت:اين تفاهم نامه به منظور فراهم آوردن امکانات و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی امضا شده كه بررسی فنی و اقتصادی زمینه های بالقوه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی مطابق با اصل 44 در استان و اجرایی نمودن پروژه های سرمایه گذاری موضوع اصلي است.

وي اظهار داشت: مطالعه و اکتشاف 2 پهنه بلوکه شده استان در حدود 7200 کیلومتر مربع و استخراج مواد معدنی فلزی و باارزش پس از اخذ مجوزهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشارکت در پروژه های معدنی دارای توجیه اقتصادی و توجیه اشتغالزایی و مشارکت تیم تخصصی پتاس خور ایمیدرو در پروژه ارزیابی و امکان سنجی استحصال نمک دریاچه ارومیه از موارد ذکر شده در این تفاهم نامه هستند.

بررسي طرح احداث واحدهاي سنگ بري با فناوري برتر در آذربايجان غربي

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از بررسي طرح مطالعات احداث واحدهای سنگ بری بزرگ مقیاس با فناوری برتر در استان و مشارکت با بخش خصوصی جهت راه اندازی آنها خبر داد و اعلام كرد: انجام مطالعات امکان سنجی فرآوری استحصال منیزیم از دولومیتها، انتقال دانش فنی فرآوری تیتان قره آغاج ارومیه و عناصر نادر خاکی و اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی انجام مي شود.

داشتن بیش از نیمی از ذخایر طلای کشور، واقع شدن 2 معدن بزرگ مقیاس طلای زرشوران تكاب و تیتان قره آغاج ارومیه، معادن سنگ های تزئینی در انواع و کیفیت های عالی بالغ بر 80 رنگ و نوع، وجود 470 فقره معدن دارای پروانه بهره برداری و 232 فقره پروانه اکتشاف استعدادهای معدنی استان هستند که حاصل عملیات اکتشافی نه چندان مناسب حدود 7 درصد از مساحت استان می باشند.

آذربایجان غربی در تولید باریت، طلا، میکا و سنگ های تزیینی بیشترین تولید کشور را دارد و در تولید باریت، شهرستان مهاباد، 40 درصد کل تولید کشور را به خود اختصاص داده و از 300 تن طلای ذخیره شناسایی شده کشور، 120 تن در این استان است، همچنین 100 نوع سنگ تزیینی در آذربایجان غربی شناسایی شده که در این راستا هم اکنون 689 مجوز معدنی در آذربایجان غربی شامل 407 فقره مجوز بهره برداری و 282 فقره مجوز اکتشاف صادر شده و از 407 معدن فعال در سطح استان، یک معدن زیرزمینی و 406 معدن به صورت روباز هستند.



قالب معادن آذربایجان غربی سنگهاي تزئيني با 160 فقره معدن و 35 درصد کل معادن بوده که از 16 معدن بزرگ در سطح کشور، یک معدن بزرگ در آذربایجان غربی است و با عنوان معدن تیتان قره آغاج اروميه که 56 میلیون تن ذخیره دارد.

وجود 31 نوع ماده معدنی تیتان، کان سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان سنگ نقره و انواع سنگهای تزیینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت آذربایجان غربی و صدور خام مواد و عدم اکتشاف معادن، حضور دلالان و نبود واحدهای فرآوری زوایای خوب و بد معادن آذربایجان غربی محسوب می شوند.

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گزارش از الناز ملك زاده