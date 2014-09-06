صدور مجوز واردات روغن دوباره به سازمان غذا و دارو بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدايت حسيني در جلسه پرسش و پاسخ مجمع واردات در پاسخ به درخواست واردکنندگان فراورده های آرایشی و بهداشتی که خواستار کاهش تعرفه واردات این محصولات بودند تصریح کرد: شیوه های حمایت از سلامت مردم در مواجهه با واردات غیر رسمی فراورده های آرایشی و بهداشتی و نیز مواد غذایی فرایند شده و راهکار های کاهش انگیز های قاچاق و تقلب این کالاها می تواند در جلسه مشترک ميان مجمع واردات، سازمان غذا و دارو و گمرک مورد بررسی قرار گیرد.

وي ضمن پذیرش پيشنهاد واردکنندگان در خصوص حضور نماينده مجمع واردات در جلسات کميته فني سازمان غذا و دارو تصريح کرد: علاوه بر این، جلسات مشورتي ماهيانه نيز برای استفاده حداکثری از نقطه نظرات واردکنندگان و تولید کنندگان، برنامه‌ريزي مي‌شود.

در این نشست یکی از واردکنندگان خواستار برنامه ریزی سازمان غذا و دارو برای رتبه بندی واردکنندگان شد و اظهار داشت: از آنجا که یکی از بهترین راههای محدود کردن قاچاق، حمایت از واردکنندگان قانونی است، بهتر است سازمان غذا و دارو با رتبه بندی واردکنندگان قانونی، آنها را شناسنامه دار کند و برای واردکنندگان خوش نام و معتبر بر حسب سابقه کاری که دارند، خط سبزهای مشخصی تعریف کرده و تسهیلات ویژه ای برای آنها اختصاص دهد.

به گفته وی، چنین تسهیلاتی می تواند به کاهش هزینه فرایند واردات منجر شده و در ادامه قدرت رقابت واردکنندگان رسمی در مواجهه با کالای قاچاق را افزایش دهد.